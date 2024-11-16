日本監督點名最危險打者！林立接受日媒訪問：中華隊都是關鍵人物

▲林立接受TBS訪問 。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強棒球賽中華隊16日對戰日本隊，賽前日本TBS電視台分別專訪了總教練曾豪駒及重要打者林立，展現中華隊備戰決心。 「他是一個非常優異的投手，在日本職棒就展現出優異的成績。」

曾豪駒談到日本隊先發投手才木浩人時表示，「這絕對是個不好對付的投手，但我們會做好自己的準備，在比賽中尋找機會。」 被日本隊總教練點名為「中華隊最危險的打者」，林立則展現謙遜態度：「感謝總教練的肯定，但我認為中華隊每位球員都有他存在的意義。」他表示會用實際表現回應這份期待。

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談到中華隊的優勢，林立特別強調「團結」的重要性。「團結是我們從一開始就在強調的事情。日本隊在團隊精神方面做得很好，這是我們可以學習的地方。」他補充道，「棒球不是靠一個人就能贏的運動，我們會全力以赴。」 對於日本隊投手的應對策略，林立透露球隊有進行充分的情蒐準備：「我們在球季中就有在關注，也透過影片進行分析。雖然他在日本聯盟的表現很好，但我們會努力尋找機會。」

此役將在台北大巨蛋約四萬名觀眾見證下展開。曾豪駒表示：「棒球是台灣的國球，我們很期待能有眾多球迷進場支持、關注這場國際賽事。無論在台灣或日本，棒球對球迷來說都具有特殊意義。我們能在這裡共同享受比賽，是非常有意義的事，也期待今天能呈現一場精彩的比賽。」

關於投手調度策略，曾豪駒強調會依據整體戰況調整，沒有特定的局數限制，將視實際情況彈性處理。這場兩支戰績相同強隊的對決，展現中華隊以團結精神迎戰世界強權的決心