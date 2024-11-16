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快訊／台日大戰中華隊先發打線出爐！潘傑楷扛4棒重任

▲12強熱身賽，中華隊投手陳柏清。（圖／記者林敬旻攝）

▲12強中華隊投手陳柏清。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

世界12強中華隊昨日休兵練球，今晚對抗日本武士隊，由陳柏清掛帥先發。中華隊先發打線出爐，中心打線微調，潘傑楷扛4棒。

陳柏清為母隊重要輪值，本季出賽19場包括18場先發，戰績6勝10敗，防禦率3.53。他是台鋼唯一入選12強的選手，在官辦熱身賽曾登板先發2局失3分，承擔敗投。

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去年經典賽官辦熱身賽，台鋼雄鷹和荷蘭交手，陳柏清掛帥先發，4局好投僅失2分，壓制荷蘭重砲打線。

日本則由阪神火球男才木浩人擔任。 現年26歲的才木，投球最速155公里，均速148公里；本季25場先發，拿下聯盟第二的13勝（3敗），防禦率1.82，送出137次三振，僅被敲出4支全壘打。

日前對捷克的熱身賽，他中繼登板3局，狂飆7次三振。對於即將出戰台灣，才木相當有自信，對於台式應援毫無畏懼，並嗆聲，「在這種熱鬧的球場讓觀眾安靜下來，應該會非常爽！」

中華隊今日先發打線如下：

1. 左外野手 陳晨威
2. 右外野手 林立
3. 中外野手 陳傑憲
4. 三壘手 潘傑楷
5. 指定打擊 曾頌恩
6. 一壘手 朱育賢
7. 捕手 林家正
8. 二壘手 李凱威
9. 游擊手 江坤宇


 

關鍵字： 中華隊日本武士隊陳柏清12強賽棒球

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