關鍵時刻屢次失誤釀禍　「小蠻牛」艾卡拉茲年終賽遭淘汰

▲西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

ATP年終賽第五天，西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）以6比7（5）、4比6兩盤不敵茲韋列夫（Alexander Zverev），小組賽1勝2敗遭淘汰出局；在比賽中艾卡拉茲屢次在關鍵時刻發生失誤，也讓他賽後直呼「我不知道當時我在想什麼！」

¡Otra desilusión! Carlos Alcaraz, eliminado de ATP Finals tras caer ante Zverev; Ruud avanza a semifinaleshttps://t.co/alDIqhZmqP pic.twitter.com/xknifjcEkD [廣告]請繼續往下閱讀... November 16, 2024

「搶七的比賽非常接近，我有很多分數其實可以打得更好，」艾卡拉茲賽後感慨道，「在5比6時，我不知道當時自己在想什麼，竟然試圖截擊那球，這同時也是網球的魅力，你必須在不到一秒的時間內做出選擇，而有時候你會做錯決定。」

「以這種方式輸掉這一盤真的讓人很痛心，」艾卡拉茲隨後坦承，「第二盤初，我以0比40落後，連續幾個愚蠢的失誤讓我陷入困境，我必須從這些時刻中學到教訓，因為我沒有好好把握住機會。」

Cuando uno juega tocado, no puede dar el 100%....



"Carlos Alcaraz queda eliminado de las ATP Finals"



"El español pierde en dos sets y tiene un balance negativo de sets y de juegos que le deja sin opciones de clasificación, aunque Rublev gane a Ruud."https://t.co/TRsqI9ay82 — Javichu (@javichu73) November 15, 2024

這一週艾卡拉茲身體狀況不佳，儘管他靠著抗生素、休息、幫助呼吸的鼻貼（本戰再次使用）苦撐，仍舊以小組賽1勝2敗無緣年終賽4強。

「這對我來說是一個艱難的一週，但能夠站在世界前八的行列是一種榮幸。」艾卡拉茲表示，「我會從這些經歷中吸取教訓，我打出了不錯的網球，但今天的對手是最強之一，對於這場失敗，我感到非常失望。」

艾卡拉茲也提及現在他把重點放在台維斯盃八強賽事，屆時他將與同胞名將納達爾（Rafael Nadal）共同代表西班牙出戰，「我的目標之一是希望能在這個賽季的最後階段感覺更加精力充沛，今年的狀態比去年好，但還不夠理想，我希望自己能在精神上保持盡可能的清新，並享受每一場比賽。」