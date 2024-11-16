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NBA全明星賽將有大變革　可能改成「4隊進行淘汰賽」

▲NBA明星賽，柯瑞、詹姆斯、恩比德、安戴托昆波。（圖／CFP）

▲2022NBA全明星賽MVP柯瑞。（圖／CFP）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

本季NBA全明星賽將在明年2月於舊金山大通中心舉行，過去2屆全明星賽收視率分別創下史上第1和第2低，為了解決此問題，NBA主席席爾瓦（Adam Silver）預計改變全明星賽賽制。

ESPN名記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，本屆全明星賽可能採取新賽制，預計將24位明星球員分為3隊，每隊8位球員，再加入新秀挑戰賽冠軍隊，總計4隊，進行2輪的淘汰式錦標賽。

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匿名人士透露，目前仍不清楚全明星票選流程會有何變化。過去球迷、球員和媒體參與了票選先發球員的加權投票系統，替補球員則由各隊總教練負責挑選。在新的賽制下，明星賽將不再設有替補席位，因此球迷、球員、媒體和教練很可能都會參與選擇這24名明星球員。

同樣還不確定的是全明星隊教練的選擇，原本東、西區排名領先的球隊總教練會被邀請執教全明星賽，但現在有4支隊伍參與，可能需要更多的教練。

席爾瓦先前曾表示，「去年全明星賽的結果讓球員感到失望，我們都希望能為球迷提供更具競爭性和娛樂性的比賽。」他希望全明星賽能更具競爭性，去年東區全明星隊以211比186擊敗西區，創下全明星賽73年來的最高得分紀錄，且是首次有球隊得分超過200分。

關鍵字： NBA全明星賽改制投票席爾瓦

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