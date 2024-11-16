39歲C羅梅開二度上演倒掛金鉤　葡萄牙歐國聯5比1狂電波蘭

▲葡萄牙傳奇名將C羅（Cristiano Ronaldo）。（圖／翻攝自X／Cristiano）



實習記者胡冠辰／綜合報導

歐國聯今（16日）進入第五輪賽事，在葡萄牙主場迎戰波蘭的比賽中，葡萄牙憑藉著傳奇名將C羅（Cristiano Ronaldo）貢獻兩記進球的好表現下，在下半場狂轟5球，最終5比1大勝波蘭奪勝；賽後葡萄牙以小組賽不敗之姿鎖定歐國聯八強門票。

上半場雙方都未能突破對方的大門，直到第59分鐘葡萄牙前鋒萊昂（Rafael Leão）的頭槌進球才讓比賽打破僵局，葡萄牙1比0先馳得點；第72分鐘波蘭基維奧爾（Jakub Kiwior）手球犯規，C羅穩穩命中罰球，葡萄牙將領先優勢擴大至2比0。

第80分鐘葡萄牙攻勢再起，「B費」布魯諾（Bruno Fernandes）射門擊中橫樑後進球；第83分鐘切爾西邊鋒奈托（Pedro Neto）右腳一踢順利攻門，葡萄牙4比0遙遙領先。

第87分鐘葡萄牙維蒂尼亞（Vitinha）傳中，C羅接獲後利用高難度的倒掛金鉤踢進單場比賽個人第二顆進球，幫助球隊將記分板上的比分改寫至5比0；第88分鐘波蘭馬爾祖克（Dominik Marczuk）成功進球，終結球隊得分荒。

「上半場我們表現非常糟糕，未能實現我們的目標，因而感到沮喪，但下半場是我見過的最好表現，」葡萄牙主帥馬丁尼斯（Roberto Martínez）賽後表示，「我們改變了心態，提升了比賽強度和團隊互助，我們沒有讓波蘭發揮自己的風格。」

葡萄牙目前以13分的積分位居小組榜首，領先排名第二的克羅埃西亞6分，正式鎖定8強門票。