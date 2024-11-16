台日大戰今開打！台灣隊長陳傑憲變大炮　日本教頭驚訝

▲台日大戰中華隊先發投手陳柏清。（圖／CTWANT資料照）

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世界12強棒球賽今（16）日晚間將在台北大巨蛋上演中日大戰，中華隊目前確定由台鋼雄鷹左投陳柏清先發，對決阪神虎右投才木浩人。而台灣與日本雙方目前同為2勝0敗並列分組龍頭，這場比賽的獲勝者將獲得超級循環賽的門票。

綜合媒體報導指出，陳柏清的棒球生涯頗為坎坷，2021年參加中職選秀落榜，2022年才在第8輪被台鋼挑中。但其近日職業聯盟後成長迅速，2023年在二軍奪得自責分率與三振王，2024年在一軍19場出賽（含18場後援）交出6勝10敗、防禦率3.53的成績，成為中職最出色的本土左投。而在這次世界12強賽事中，陳柏清也是台鋼球員中唯一入選的球員。

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日本方面，先發投手才木浩人現年26歲，有著阪神火球男稱號的他，球速最快可達157公里，平均球速148公里。在本季日職25場先發中拿下13勝3敗，防禦率1.82，送出137次三振，僅被轟出4支全壘打。在世界12強賽事中，他在對捷克熱身賽中繼3局就飆出7次三振。

而日本隊教頭井端和弘對中華隊的近期表現讚譽有加。井端和弘表示，本屆中華隊的表現與過去印象大不相同，不僅投手展現出色的壓制力，打者的表現更是令人驚豔。

井端和弘特別指出第三棒陳傑憲的表現，認為其與過去觀察中職賽事時的印象不同，井端和弘直言「他在職棒時期並非以全壘打見長的打者」。陳傑憲是台灣隊長，在前2戰打擊率破7成。此外，第九棒江坤宇的長打火力也出乎意料，因為印象中他也並非是屬於長打好手。

▲陳傑憲在台韓之戰時敲出2分全壘打。（圖／棒協提供）

井端和弘認為，中華隊球員的表現與他們先前的情報有所出入，認為國際賽這種為國家拚戰的鬥志，真的對球員影響很大。井端和弘表示「中華隊的打者展現出積極創造上壘機會的企圖心，投手群也都發揮應有的實力」。

報導中也提到，自2003年亞錦賽以來，台灣對上日本職業陣容已吞下7連敗，其中只有兩場輸不到5分。在2004年雅典奧運、2013年經典賽都曾以1分之差飲恨。

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