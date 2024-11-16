運動雲

>

台日大戰今開打！台灣隊長陳傑憲變大炮　日本教頭驚訝

台日大戰中華隊先發投手陳柏清。（圖／報系資料照）

▲台日大戰中華隊先發投手陳柏清。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

世界12強棒球賽今（16）日晚間將在台北大巨蛋上演中日大戰，中華隊目前確定由台鋼雄鷹左投陳柏清先發，對決阪神虎右投才木浩人。而台灣與日本雙方目前同為2勝0敗並列分組龍頭，這場比賽的獲勝者將獲得超級循環賽的門票。

綜合媒體報導指出，陳柏清的棒球生涯頗為坎坷，2021年參加中職選秀落榜，2022年才在第8輪被台鋼挑中。但其近日職業聯盟後成長迅速，2023年在二軍奪得自責分率與三振王，2024年在一軍19場出賽（含18場後援）交出6勝10敗、防禦率3.53的成績，成為中職最出色的本土左投。而在這次世界12強賽事中，陳柏清也是台鋼球員中唯一入選的球員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日本方面，先發投手才木浩人現年26歲，有著阪神火球男稱號的他，球速最快可達157公里，平均球速148公里。在本季日職25場先發中拿下13勝3敗，防禦率1.82，送出137次三振，僅被轟出4支全壘打。在世界12強賽事中，他在對捷克熱身賽中繼3局就飆出7次三振。

而日本隊教頭井端和弘對中華隊的近期表現讚譽有加。井端和弘表示，本屆中華隊的表現與過去印象大不相同，不僅投手展現出色的壓制力，打者的表現更是令人驚豔。

井端和弘特別指出第三棒陳傑憲的表現，認為其與過去觀察中職賽事時的印象不同，井端和弘直言「他在職棒時期並非以全壘打見長的打者」。陳傑憲是台灣隊長，在前2戰打擊率破7成。此外，第九棒江坤宇的長打火力也出乎意料，因為印象中他也並非是屬於長打好手。

▲▼ 。（圖／）

▲陳傑憲在台韓之戰時敲出2分全壘打。（圖／棒協提供） 

井端和弘認為，中華隊球員的表現與他們先前的情報有所出入，認為國際賽這種為國家拚戰的鬥志，真的對球員影響很大。井端和弘表示「中華隊的打者展現出積極創造上壘機會的企圖心，投手群也都發揮應有的實力」。

報導中也提到，自2003年亞錦賽以來，台灣對上日本職業陣容已吞下7連敗，其中只有兩場輸不到5分。在2004年雅典奧運、2013年經典賽都曾以1分之差飲恨。

延伸閱讀
無人爭家產、免侍奉公婆…薄瓜瓜成「完美女婿」　父親驚人身分大揭密
大學課堂報告竟是「拜天公」！西裝男超順頌經網震驚　本尊發聲曝上台原因
「薄熙來之子」將成台灣女婿　薄瓜瓜悄赴宜蘭見家長…國安系統嚴密監控

關鍵字： 周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

台灣「超短裙女球僮」身分IG曝光　日網喊作弊

台灣「超短裙女球僮」身分IG曝光　日網喊作弊

快訊／台日大戰明開打！中華隊先發出爐

快訊／台日大戰明開打！中華隊先發出爐

韓慘遭日本逆轉　韓媒直指教頭「袖手旁觀」種下敗因

韓慘遭日本逆轉　韓媒直指教頭「袖手旁觀」種下敗因

坦言擊敗韓國過程艱難　井端弘和談中華隊「不太一樣」

坦言擊敗韓國過程艱難　井端弘和談中華隊「不太一樣」

中華隊惡夢「平成怪物」松坂大輔來台了！上原浩治不意外台灣拿2勝

中華隊惡夢「平成怪物」松坂大輔來台了！上原浩治不意外台灣拿2勝

洗腦到連對手都跳！韓風應援攻陷大巨蛋　台灣球迷：明年要去朝聖

洗腦到連對手都跳！韓風應援攻陷大巨蛋　台灣球迷：明年要去朝聖

日本國際賽超狂21連勝！韓國對戰9連敗陷入淘汰危機

日本國際賽超狂21連勝！韓國對戰9連敗陷入淘汰危機

台日大戰今登場　陳柏清「盼像林昱珉霸氣」先發對抗阪神火球男

台日大戰今登場　陳柏清「盼像林昱珉霸氣」先發對抗阪神火球男

韓國單場慘吞17K　柳仲逸羨慕日本投手好

韓國單場慘吞17K　柳仲逸羨慕日本投手好

台日大戰今開打！台灣隊長陳傑憲變大炮　日本教頭驚訝

台日大戰今開打！台灣隊長陳傑憲變大炮　日本教頭驚訝

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

熱門新聞

台灣「超短裙女球僮」身分IG曝光　日網喊作弊

快訊／台日大戰明開打！中華隊先發出爐

韓慘遭日本逆轉　韓媒直指教頭「袖手旁觀」種下敗因

坦言擊敗韓國過程艱難　井端弘和談中華隊「不太一樣」

中華隊惡夢「平成怪物」松坂大輔來台了！上原浩治不意外台灣拿2勝

洗腦到連對手都跳！韓風應援攻陷大巨蛋　台灣球迷：明年要去朝聖

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣「超短裙女球僮」身分IG曝光　日網喊作弊

2台日大戰明開打！中華隊先發出爐

3韓媒又怒了！直指教頭袖手旁觀種敗因

4擊敗韓國艱難　井端弘和談中華隊

5中華隊惡夢「平成怪物」松坂大輔來台了

最新新聞

1NBA史上第3狂！騎士開季14勝0敗

2韓媒：輸給台灣成致命傷　

3C羅「倒掛金鉤」助葡萄牙5比1擊敗波蘭

4NBA明星賽可能改成「4隊進行淘汰賽」

5不敵日本！韓網：這水準根本小學生

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

感謝黃子鵬完美演出　曾總稱讚林家正「引導」價值

中華隊12強再勝多明尼加！　蔣萬安笑：多多臉都綠了

台灣2比1驚險勝多明尼加！　黃子鵬好投、江坤宇開轟相挺

世界12強棒球打爆韓國！　球迷散場合唱《千里之外》

#李多慧 #籃籃 現身大巨蛋台韓大戰 多慧甜笑太可愛惹！

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

行李箱託運被摔壞怎麼辦？ 　2物千萬別丟！櫃檯申辦換新

南下突襲！裝路人借廁所被拒　孫女拿掉墨鏡...嬤愣1秒才認出

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366