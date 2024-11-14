羅承燁首談爭議全壘打：看影片好像差一點...

▲第三屆世界12強賽事，羅承燁 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／台北報導

韓國隊在2024年WBSC世界12強賽B組首輪預賽中，以3-6不敵地主台灣隊，7局擔任代打的羅承燁擊出關鍵全壘打，為球隊追加分數。不過這發全壘打極具爭議，最初是判定二壘安打，羅承燁在賽後坦言，「老實說我不知道球有沒有過去，從影片看起來感覺好像差一點就沒過去。」

作為當天球隊唯一的代打人選，羅承燁深知自己的角色重要性，「代打是個困難的位置，上場時我只想著要如何活著回來。我想要積極打擊，最後運氣也站在我這邊。」

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即使面對34,528名滿場觀眾的噓聲和主場優勢，對羅承燁來說都不是問題。

羅承燁表示，「如果在我們主場比賽，我們的球迷也會給予熱烈的支持。我不會在意這些。他強調，「我們會忘記對台灣的敗仗，以全新的心情面對古巴，一定要贏得勝利。」

但球隊最終吞下敗仗，羅承燁直言，大家都很想贏下開幕戰，「但結果很遺憾。雖然很可惜，但這還不是結束。我希望能贏下剩下的比賽然後前往東京。」

羅承燁去年12月曾參加亞錦賽，是韓國隊中唯一有台北大巨蛋比賽經驗的野手，這樣的經驗優勢在這場比賽中得到了充分展現。面對接下來的賽程，韓國隊將力爭在剩餘比賽中全力以赴，朝著晉級目標邁進。