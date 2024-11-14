溫班亞瑪8記三分狂轟50分　成為最年輕50分中鋒

▲▼溫班亞瑪成為最年輕50分中鋒。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

馬刺隊台灣時間14日以139比130戰勝來訪的巫師隊，馬刺超新星「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）砍下生涯新高50分，並且命中8記三分，以20歲314天的年齡，成為NBA歷史上第4年輕的50分得主。

溫班亞瑪此役成為最年輕的50分中鋒，全場僅上陣32分28秒，29投18中，命中率高達62.1%，且在三分線上16投8中，創下生涯新高的三分命中數。

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VICTOR WEMBANYAMA TONIGHT



• 50 POINTS (CAREER-HIGH)

• 8 THREES (CAREER-HIGH)

• 18/29 FG



all in 32 MINUTES PLAYED



UNREAL. pic.twitter.com/YeTGHlPWPw — Bala (@BalaPattySZN) November 14, 2024

溫班亞瑪20歲314天的年齡，是NBA歷史上第4年輕的50分得主，僅次於詹寧斯（Brandon Jennings，20歲52天）、詹姆斯（LeBron James ，20歲80天）和布克（Devin Booker，20歲145天）。

目前溫班亞瑪已連續第3場至少命中6記三分，且成為NBA歷史上首位在6場比賽中投中20個三分並封阻25個投籃出手的球員。

馬刺後衛瓦塞爾（Devin Vassell）今天貢獻全隊次高的17分，本場是他右腿骨折復出後的第三場比賽；保羅（Chris Paul）也有9分、11助攻好表現。

飲恨吞敗的巫師方面，普爾（Jordan Poole）轟下42分，全場22投15中，命中率高達68.2%，但遺憾巫師吞下6連敗。