滿場球迷當作後盾擊敗韓國　曾豪駒：我們做到了

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽13日開幕戰，中華隊以6比3獲勝，賽後總教練特別感謝滿場球迷當作後盾，也感謝選手。

▲第三屆世界12強賽事，棒協理事長辜仲諒與總教練曾豪駒 。（圖／記者湯興漢攝）

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中華隊2局靠著陳晨威滿貫砲，陳傑憲兩分砲單局灌進6分，帶出士氣。曾豪駒表示，「感謝每位選手能把自己的優勢展現出來，更感謝全場4萬名觀眾（實際為3.3萬）作為後盾，在開賽時，我們相信自己，我們做到了。」

談到首戰關鍵，曾總表示，「有全壘打先得分，讓全隊壓力釋放，昱珉把分數壓制住，後續投手都有完成任務，該煞車時就踩住煞車，感謝投手教練即時反應，讓這場能領先到最後。」

至於野手部分，曾總也稱讚道，「不管是打擊有發揮，整體守備也幫助球隊，第九局關鍵滾地球，朱育賢守住最後出局數，若沒守住讓對手上壘，壓力就會在我們這邊。」

預賽還有4場比賽，曾總提到，「這當然是最初設定的目標，後面還有比賽，一場一場面對，經過這場壓力釋放，還是一樣把該做的做好。」

打線在3局後沒有再發揮，曾總認為，「對方換投節奏很快，短期盃賽要把對手突破有難度，重點是後續投手都有把失分壓制住。」吉力吉撈、曾頌恩未替補上陣，曾總說，「有分數領先，今天家正把投手引導很好，都有控制局面，捕手在重要關頭的配球思維，了解場上狀況的部分都需要時間，所以選擇相信家正。」