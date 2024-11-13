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林昱珉抗韓僅投4.2局退場：換投時機正確！我們牛棚很會拆彈

記者楊舒帆／台北報導

12強賽中華隊13日首戰擊敗韓國，林昱珉主投4.2局失2分壓制，他賽後表示，「換投時機很好，我們的牛棚投手很會拆彈。」

▲▼ 第三屆世界12強賽事，先發投手林昱珉 。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼ 第三屆世界12強賽事，先發投手林昱珉 。（圖／記者湯興漢攝）

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▲▼林昱珉。（圖／記者湯興漢攝）

林昱珉繼去年亞運之後再度抗韓好投，主投4.2局，被敲2安打，奪3次三振，失2分。張奕接替0.2局，未被敲安打，有1保送，無失分；莊昕諺投0.2局，未被敲安打，奪1次三振，無失分；陳冠偉被敲1支全壘打失1分，陳冠宇投1局3上3下，無失分。吳俊偉9局上三上三下救援成功。

林昱珉繼去年亞運之後再度抗韓好投，主投4.2局，被敲2安打，奪3次三振，失2分。他表示，「去年打過亞運，大致上感受到比賽張力，今天就是沒有特別做策略，希望先搶好球為主。最開心的事先得分就有氣勢，2局傑憲、晨威不會讓我綁手綁叫，能按照自己的策略。」

談到賽前擬定策略，林昱珉表示，「雖然說4.2局沒有很長，這是短期盃賽，中華隊有很好的牛棚投手，也有設定好，假如第二輪有特別情況，就會換投。」

林昱珉認為換投時機很正確，「我們有很好的投手拆彈，也有好結局。今天沒有特別想要做太大改變，跟我以往球風相近，最大問題是第一球是好球，盡量不要保送打者。」

關鍵字： 中華隊林昱珉12強賽擊敗韓國好投影音

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