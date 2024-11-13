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12強日本9:3退澳洲！首戰告捷　井端教頭心跳加速

▲▼ 井上温大 。（圖／資料照）

▲井上温大 。（圖／資料照）

記者王真魚／綜合報導

世界12強B組賽事今天登場，日本隊首戰展現強勢實力，以9比3擊敗澳洲隊，展開完美開局。比賽過程中展現出優異的攻守表現，特別是在關鍵時刻的得分機會把握。

日本隊在攻擊端採取穩紮穩打的戰術，從比賽一開始就掌握主導權。第一局就靠著辰己涼介的左外野高飛犧牲打先馳得點。隨後在第二局一出局滿壘時，小園海斗的內野滾地球再下一城。第三局趁對手暴投又添得分，到第五局更是靠著澳洲隊的防守失誤，一舉拿下兩分。

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比賽中段，日本隊的打線更是火力全開。第七局由牧秀悟擊出關鍵安打，第八局森下翔太和栗原陵矢更是連續安打，攻下3分奠定勝基。整場比賽展現出極佳的機會把握能力，充分利用對手的失誤。

投手戰力方面同樣表現亮眼。先發投手井上温大繳出優質先發，主投5局僅被擊出5支安打，送出8次三振，失2分。這位臨時徵召的左投完美勝任開幕戰重任。雖然第二任投手横山陸人一度被擊出兩分砲，讓比分一度拉近，所幸第七局之後，牛棚投手輪番上陣，穩定局面，成功守住勝利。

日本隊將於14日轉赴台灣，準備在15日與宿敵韓國隊的重要對決。這場勝利為日本隊打響了好彩頭，也為接下來的賽事增添不少信心。

澳洲博亞爾斯基（Ulrich Bojarski）、溫格羅夫（Rixon Wingrove）6局相繼開轟，但只攻下3分，無力反擊。

教頭井端弘和賽後直呼，「我現在非常放心，鬆了一口氣。在國際賽特有的緊張氛圍中，第一局開始時我也感到心跳加速，但球員們真的都非常努力，表現優異。接下來的比賽我們也會繼續全力以赴。」

「前四局連續得分，建立了很好的比賽節奏。但澳洲隊確實擁有很強的打線，他們打出兩支全壘打，一度緊咬比分。不過我一直相信球員們，他們今天真的表現得非常出色。」井端讚揚道。

在澳洲隊逐漸追近比分的關鍵時刻，牧秀悟擊出關鍵安打。對此井端表示：「他的這支關鍵安打，讓我們重新掌握了比賽的主導權。」

關於球隊即將移師台灣，15日將對戰韓國一事，他充滿鬥志地表示：「我們會一場一場全力以赴。首要目標就是前往台灣後，確保能夠通過預賽，然後凱旋歸國。」

關鍵字： 棒球世界12強賽日本澳洲開幕戰

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