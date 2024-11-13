不再和柯瑞同一邊！K湯坦言很痛苦　美記者：他聽起來很心碎

記者游郁香／綜合報導

替勇士贏得4冠的神射湯普森(Klay Thompson)，今(13)日首度以「客隊球員」身份重返大通中心，灣區的工作人員、球迷全戴上船長帽向他致敬，充滿愛的氛圍讓K湯直呼很暖心，一輩子不會忘記，但看到13年搭檔柯瑞(Stephen Curry)最後時刻大爆發，他也吐露真心話，「站在他的另一邊真的很痛苦。」

從湯普森進入大通中心開始，他就感受到滿滿的溫暖，400名勇士員工戴著船長帽列隊歡迎他，滿場球迷也都戴上船長帽，場邊有不少感謝他多年付出的加油看板，將近2分鐘的致敬影片，回顧他傳奇的灣區生涯，永遠的搭檔柯瑞、格林(Draymond Green)、主帥柯爾(Steve Kerr)都出現在影片中，訴說著他的偉大與獨特，觀眾看到熱淚盈眶。

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Klay Thompson on how the experience of playing at Chase Center compared to his expectations:



"I didn’t think much of it beforehand because I wanted to go in with an open mind. It was a really cool experience, and I appreciate the fans very much. The Captain's hat ended up being… pic.twitter.com/jw6KOMGC7R — Grant Afseth (@GrantAfseth) November 13, 2024

湯普森說，賽前他沒有預想這將是一場怎麼樣的比賽，「看到觀眾席上許多熟悉的面孔，這是一種溫暖的感覺。看到球迷對我的感激，真的很棒，我永遠不會把這個視為理所當然。」他很感謝球迷都戴上船長帽向他致敬，「因為我是一個非常熱愛划船的人。」

“I’m very grateful for the employees to give me that kind of love… Something I’ll never forget, so kudos to the organization for making that happen.”



Klay Thompson on the 400 Warriors employees greeting him when he walked into Chase Center ???? pic.twitter.com/L7H0pOtThd — 95.7 The Game (@957thegame) November 13, 2024

湯普森感受到來自球迷的巨大能量，「特別是我聽到的所有談論都是正向的，這對我來說意義重大，因為我真的很享受在這裡的時光，我把一切都奉獻在球場上了。」賽後他也戴上與球迷同款的船長帽，走進勇士的重訓室，去找老隊友敘舊。

▲昔日浪花兄弟柯瑞、湯普森賽後相擁。（圖／達志影像／美聯社）

談到與13年搭檔柯瑞對位，湯普森表示很有趣，「我是說，我們在訓練時、美國隊訓練營和全明星賽已經對位過很多次了。但在一場真正的NBA比賽中對位，感覺還是有點超現實。不過幾分鐘後，這就是籃球了。」

在場上目睹柯瑞最後3分鐘連砍12分，率勇士贏得勝利，湯普森不諱言，「那傢伙在最後時刻手感火熱，投進了一些不可思議的球，站在另一邊真的很痛苦。但就像我之前說的，我們還會再對陣3次，所以希望我們能從中學到一些東西。」

《ClutchPoints》記者西格爾(Brett Siegel)表示，湯普森在賽後記者會上聽起來很心碎，聲音有點哽咽，「無論是湯普森還是勇士，最終都不想要分開。不幸的是，這是球隊向前邁進所必須的。」

▲勇士一哥柯瑞與前搭檔湯普森對位。（圖／達志影像／美聯社）