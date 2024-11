不再和柯瑞同一邊！K湯坦言很痛苦　美記者：他聽起來很心碎

記者游郁香/綜合報導

替勇士贏得4冠的神射湯普森(Klay Thompson),今(13)日首度以「客隊球員」身份重返大通中心,灣區的工作人員、球迷全戴上船長帽向他致敬,充滿愛的氛圍讓K湯直呼很暖心,一輩子不會忘記,但看到13年搭檔柯瑞(Stephen Curry)最後時刻大爆發,他也吐露真心話,「站在他的另一邊真的很痛苦。」

從湯普森進入大通中心開始,他就感受到滿滿的溫暖,400名勇士員工戴著船長帽列隊歡迎他,滿場球迷也都戴上船長帽,場邊有不少感謝他多年付出的加油看板,將近2分鐘的致敬影片,回顧他傳奇的灣區生涯,永遠的搭檔柯瑞、格林(Draymond Green)、主帥柯爾(Steve Kerr)都出現在影片中,訴說著他的偉大與獨特,觀眾看到熱淚盈眶。

Klay Thompson on how the experience of playing at Chase Center compared to his expectations:



"I didn’t think much of it beforehand because I wanted to go in with an open mind. It was a really cool experience, and I appreciate the fans very much. The Captain's hat ended up being… pic.twitter.com/jw6KOMGC7R