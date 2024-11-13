不再和柯瑞同一邊！K湯坦言很痛苦　美記者：他聽起來很心碎

CAPTAIN KLAY'S RETURN TO THE BAY ???? https://t.co/IE6VbzsSwO pic.twitter.com/QUyhXnpSCI— NBA (@NBA) November 13, 2024
記者游郁香／綜合報導
替勇士贏得4冠的神射湯普森(Klay Thompson)，今(13)日首度以「客隊球員」身份重返大通中心，灣區的工作人員、球迷全戴上船長帽向他致敬，充滿愛的氛圍讓K湯直呼很暖心，一輩子不會忘記，但看到13年搭檔柯瑞(Stephen Curry)最後時刻大爆發，他也吐露真心話，「站在他的另一邊真的很痛苦。」
Brothers. pic.twitter.com/XI8iKJD8y7— NBA (@NBA) November 13, 2024
從湯普森進入大通中心開始，他就感受到滿滿的溫暖，400名勇士員工戴著船長帽列隊歡迎他，滿場球迷也都戴上船長帽，場邊有不少感謝他多年付出的加油看板，將近2分鐘的致敬影片，回顧他傳奇的灣區生涯，永遠的搭檔柯瑞、格林(Draymond Green)、主帥柯爾(Steve Kerr)都出現在影片中，訴說著他的偉大與獨特，觀眾看到熱淚盈眶。
Klay Thompson on how the experience of playing at Chase Center compared to his expectations:— Grant Afseth (@GrantAfseth) November 13, 2024
"I didn’t think much of it beforehand because I wanted to go in with an open mind. It was a really cool experience, and I appreciate the fans very much. The Captain's hat ended up being… pic.twitter.com/jw6KOMGC7R
湯普森說，賽前他沒有預想這將是一場怎麼樣的比賽，「看到觀眾席上許多熟悉的面孔，這是一種溫暖的感覺。看到球迷對我的感激，真的很棒，我永遠不會把這個視為理所當然。」他很感謝球迷都戴上船長帽向他致敬，「因為我是一個非常熱愛划船的人。」
“I’m very grateful for the employees to give me that kind of love… Something I’ll never forget, so kudos to the organization for making that happen.”— 95.7 The Game (@957thegame) November 13, 2024
Klay Thompson on the 400 Warriors employees greeting him when he walked into Chase Center ???? pic.twitter.com/L7H0pOtThd
湯普森感受到來自球迷的巨大能量，「特別是我聽到的所有談論都是正向的，這對我來說意義重大，因為我真的很享受在這裡的時光，我把一切都奉獻在球場上了。」賽後他也戴上與球迷同款的船長帽，走進勇士的重訓室，去找老隊友敘舊。
▲昔日浪花兄弟柯瑞、湯普森賽後相擁。（圖／達志影像／美聯社）
談到與13年搭檔柯瑞對位，湯普森表示很有趣，「我是說，我們在訓練時、美國隊訓練營和全明星賽已經對位過很多次了。但在一場真正的NBA比賽中對位，感覺還是有點超現實。不過幾分鐘後，這就是籃球了。」
在場上目睹柯瑞最後3分鐘連砍12分，率勇士贏得勝利，湯普森不諱言，「那傢伙在最後時刻手感火熱，投進了一些不可思議的球，站在另一邊真的很痛苦。但就像我之前說的，我們還會再對陣3次，所以希望我們能從中學到一些東西。」
《ClutchPoints》記者西格爾(Brett Siegel)表示，湯普森在賽後記者會上聽起來很心碎，聲音有點哽咽，「無論是湯普森還是勇士，最終都不想要分開。不幸的是，這是球隊向前邁進所必須的。」
▲勇士一哥柯瑞與前搭檔湯普森對位。（圖／達志影像／美聯社）
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