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「排我4棒是硬排」曾頌恩超誠實　昨晚失眠到6點

▲▼ 曾頌恩 。（圖／記者王真魚攝）

▲曾頌恩 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

12強中華隊今晚首戰對韓國，原本預期是4棒的曾頌恩，此役在板凳待命，不過他本人已有心理準備，「如果是郭斌，才可能是先發，但對方派高永表，把我排上去的話，也只是硬排。」

曾頌恩透露，很早就收到任務，「高永表先發的話，會排比較多左打。」他也知道，自己對戰側投數據並不理想，「這是事實啊，仔細去看中職成績，其實我對側投下勾，都打很爛，那如果這樣的話，排第四棒就是硬排，應該是不必要，還是要排掌握度比較高的打者。」

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此役作為「板凳暴徒」待命，曾頌恩聽此稱號害羞笑了，隨後談到此戰韓國先發投手，外界認為對方的形態類似黃子鵬，不過他說，「感覺子鵬是比較難打，因為子鵬球比較快，出手又更低。」

高永表對自己的變速球很有自信，相信能壓制台灣打者。曾頌恩直言，「我知道啊，看新聞都有說，影片看起來真的很不錯，情蒐也有提供這是他主要武器，今天應該會大量使用。」

迎接首次高張力的一級賽事，曾頌恩臉上難掩興奮之情，不過這位「大個兒」隨即透露了一個小祕密：他很怕一個人睡飯店。

「這裡的燈光很暗，又到處都是鏡子，我真的很怕一早起來被自己嚇到。」曾頌恩說，儘管開了小夜燈，還是輾轉難眠。

在母隊時期，有江坤宇這位室友陪伴，住飯店前的「例行公事」都由江坤宇代勞。「其實我之前都不太會敲門，因為阿坤都會先敲。」說到這裡，曾頌恩緊緊環抱胸口，「這次沒有室友，我是真的滿害怕的。」展現反差萌的一面，逗樂現場媒體。

關鍵字： 棒球中華隊曾頌恩韓國高永表

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