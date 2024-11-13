12強賽成球探淘金場！台日韓搶外援

▲勝騎士。（圖／記者李毓康攝）



記者王真魚／台北報導

第3屆世界12強B組預賽今天登場，預計各國職棒球探都會動起來，透過這個國際賽，物色外籍選手。

韓媒撰文分析，12強賽不僅是國際賽事，更成為各國球探物色外籍選手的重要舞台。球探們不只關注傳統強權如多明尼加、古巴、委內瑞拉，對於荷蘭、巴拿馬、澳洲等隊的年輕選手也投以高度關注。尤其日本、台灣和韓國三國，在搶奪外籍選手上的暗中競爭更是不容忽視。

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成功案例如SK王朝功臣雷鵬K.R（Kenny Rayborn），就是透過亞洲職棒大賽被挖掘。曾肖力三星獅、耐克森英雄的奈特（Brandon Knight），也是在2008年北京奧運代表美國出賽時，因對台灣之戰的優異表現而受到關注。

報導中也提到了統一獅洋將勝騎士（Mario Sanchez），內文指出，「在墨西哥舉行的A組分組賽中，出現了一張熟悉的面孔。曾效力起亞但因表現不佳遭釋出的勝騎士，代表委內瑞拉先發對決美國，投出6局10K失2分的優質表現，成為球隊擊敗美國的功臣。」

韓國所屬的B組包括古巴、多明尼加、澳洲等隊。不只首戰對手台灣，連日本也在同組，韓日台三國在外籍選手的爭奪戰，將是不容忽視的觀戰焦點。