柯瑞連下關鍵12分搥胸怒吼！勇士9勝2敗　K湯首次回灣區砍22分

“HE KNOWS BETTER THAN THAT.”



Stephen Curry on Klay Thompson hitting ‘the shimmy’ after draining a three earlier in the game… leading to Steph getting payback with the ‘night night’ game-winning three ????????️



The “Splash Bros” went AT IT! ???? pic.twitter.com/ff7wML4Ze8 — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) November 13, 2024

記者游郁香／綜合報導

勇士今(13)日在主場迎戰獨行俠，這是灣區4冠功臣湯普森(Klay Thompson)離隊後首次重返大通中心，勇士準備了近2分鐘的致敬影片，全場球迷戴起「船長帽」歡迎他回家。K湯在熟悉的球場砍進6顆三分貢獻22分，不過天王柯瑞(Stephen Curry)手感更燙，他最後時刻連下12分，率灣區軍團以120比117收下本季第9勝。

The Warriors’ tribute video for Klay ???? pic.twitter.com/lHgoT5kHTH — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 13, 2024

勇士賽前播放近2分鐘的致敬影片，完整回顧湯普森從2011年以首輪第11順位中選開始，在灣區展開的奇幻旅程，有奪冠的榮耀時刻，創下單節37分、單場14顆三分的紀錄之夜，歷經兩次重大傷勢後回歸的那一戰，他永遠的兄弟柯瑞、格林(Draymond Green)和恩師柯爾(Steve Kerr)都出現在影片中，訴說著他的偉大與獨特。

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Chase Center welcomes Klay back to the Bay ???? pic.twitter.com/Bb6kcdjOGI — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 13, 2024

最後螢幕上出現，「謝謝浪花兄弟、謝謝Klay，向船長Klay致敬。」湯普森一個人坐在板凳席專注看著影片，影片播放完畢，他起身向滿場戴著船長帽的灣區球迷致意，現場球迷不斷揮舞著船長帽，K湯來到場中央微笑環顧全場，觀眾席上有不少向他表達感謝的加油看板，很多球迷都拿出手機錄下這感人的時刻，還有人忍不住拭淚。

Steph and Draymond hugging Klay before tip-off ????



????: @NBAonTNT pic.twitter.com/XO9214X8xK — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 13, 2024

比賽正式開打前，柯瑞與格林紛紛上前擁抱了湯普森，柯瑞開賽就負責防守湯普森，K湯嘗試中距離跳投造成「咖哩」犯規，站上罰球線首開得分紀錄。K湯上半場連續命中三分後，做出「咖哩」的慶祝動作，讓坐在板凳席的灣區天王被逗樂，忍不住搖頭。

▲勇士昔日浪花兄弟柯瑞、湯普森相擁。（圖／達志影像／美聯社）

湯普森前2節攻下11分，三分5投3中，第3節則沒有分數進帳，直到第4節才再次開啟火力，單節包辦了11分，不過他的老搭檔柯瑞手感更燙，「咖哩」最後3分鐘憑藉一己之力率隊拉出12比3的攻勢，包含終場前27.1秒，他在弧頂迎著里夫利二世(Dereck Lively II)砍進關鍵三分，他不僅比出招牌的晚安手勢，更對著鏡頭搥胸怒吼。

▲勇士天王柯瑞關鍵時刻發威。（圖／達志影像／美聯社）

勇士終場在柯瑞27投14中猛砍37分、9助攻、6籃板，外帶2火鍋，包辦5顆三分球之下，以120比117擊退獨行俠，戰績提升到9勝2敗。

Here is Klay Thompson greeting a bunch of his former Warriors coaches and teammates postgame and then walking out to an ovation pic.twitter.com/6i81qAHYVi — Anthony Slater (@anthonyVslater) November 13, 2024

昔日的「浪花兄弟」賽後熱情相擁，其他勇士球員和教練團成員也紛紛與湯普森擁抱致意，K湯走進球員通道前，將自己的髮帶送給了場邊球迷，結束這一場充滿各種情緒的比賽。

▲昔日浪花兄弟柯瑞、湯普森對位。（圖／達志影像／美聯社）