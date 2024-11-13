運動雲

>

柯瑞連下關鍵12分搥胸怒吼！勇士9勝2敗　K湯首次回灣區砍22分

記者游郁香／綜合報導

勇士今(13)日在主場迎戰獨行俠，這是灣區4冠功臣湯普森(Klay Thompson)離隊後首次重返大通中心，勇士準備了近2分鐘的致敬影片，全場球迷戴起「船長帽」歡迎他回家。K湯在熟悉的球場砍進6顆三分貢獻22分，不過天王柯瑞(Stephen Curry)手感更燙，他最後時刻連下12分，率灣區軍團以120比117收下本季第9勝。

勇士賽前播放近2分鐘的致敬影片，完整回顧湯普森從2011年以首輪第11順位中選開始，在灣區展開的奇幻旅程，有奪冠的榮耀時刻，創下單節37分、單場14顆三分的紀錄之夜，歷經兩次重大傷勢後回歸的那一戰，他永遠的兄弟柯瑞、格林(Draymond Green)和恩師柯爾(Steve Kerr)都出現在影片中，訴說著他的偉大與獨特。

[廣告]請繼續往下閱讀...

最後螢幕上出現，「謝謝浪花兄弟、謝謝Klay，向船長Klay致敬。」湯普森一個人坐在板凳席專注看著影片，影片播放完畢，他起身向滿場戴著船長帽的灣區球迷致意，現場球迷不斷揮舞著船長帽，K湯來到場中央微笑環顧全場，觀眾席上有不少向他表達感謝的加油看板，很多球迷都拿出手機錄下這感人的時刻，還有人忍不住拭淚。

比賽正式開打前，柯瑞與格林紛紛上前擁抱了湯普森，柯瑞開賽就負責防守湯普森，K湯嘗試中距離跳投造成「咖哩」犯規，站上罰球線首開得分紀錄。K湯上半場連續命中三分後，做出「咖哩」的慶祝動作，讓坐在板凳席的灣區天王被逗樂，忍不住搖頭。

▲▼勇士昔日浪花兄弟柯瑞、湯普森相擁。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士昔日浪花兄弟柯瑞、湯普森相擁。（圖／達志影像／美聯社）

湯普森前2節攻下11分，三分5投3中，第3節則沒有分數進帳，直到第4節才再次開啟火力，單節包辦了11分，不過他的老搭檔柯瑞手感更燙，「咖哩」最後3分鐘憑藉一己之力率隊拉出12比3的攻勢，包含終場前27.1秒，他在弧頂迎著里夫利二世(Dereck Lively II)砍進關鍵三分，他不僅比出招牌的晚安手勢，更對著鏡頭搥胸怒吼。

▲▼勇士柯瑞、獨行俠湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞關鍵時刻發威。（圖／達志影像／美聯社）

勇士終場在柯瑞27投14中猛砍37分、9助攻、6籃板，外帶2火鍋，包辦5顆三分球之下，以120比117擊退獨行俠，戰績提升到9勝2敗。

昔日的「浪花兄弟」賽後熱情相擁，其他勇士球員和教練團成員也紛紛與湯普森擁抱致意，K湯走進球員通道前，將自己的髮帶送給了場邊球迷，結束這一場充滿各種情緒的比賽。

▲▼勇士柯瑞、獨行俠湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲昔日浪花兄弟柯瑞、湯普森對位。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞湯普森格林獨行俠

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

2025經典賽資格賽確定台北大巨蛋開打！台灣賽程出爐

2025經典賽資格賽確定台北大巨蛋開打！台灣賽程出爐

快訊／1.4億大谷翔平50轟紀念球101揭幕！陳金鋒、張育成出席

快訊／1.4億大谷翔平50轟紀念球101揭幕！陳金鋒、張育成出席

日媒超狠打分：台灣只贏澳洲　世界第二竟成12強弱旅？

日媒超狠打分：台灣只贏澳洲　世界第二竟成12強弱旅？

拒公布先發、記者會混亂　韓媒透露柳仲逸怒了：何必叫我來

拒公布先發、記者會混亂　韓媒透露柳仲逸怒了：何必叫我來

大谷翔平再寫神紀錄！　3度勇奪銀棒獎追平鈴木一朗

大谷翔平再寫神紀錄！　3度勇奪銀棒獎追平鈴木一朗

快訊／12強開幕台韓戰確定完售　台北大巨蛋將滿場應援

快訊／12強開幕台韓戰確定完售　台北大巨蛋將滿場應援

12強棒球賽台韓戰　運彩開盤中華隊受讓1.5分

12強棒球賽台韓戰　運彩開盤中華隊受讓1.5分

勇士竄升NBA戰力榜第2　柯瑞「固定搭檔出爐」攻守都亮眼

勇士竄升NBA戰力榜第2　柯瑞「固定搭檔出爐」攻守都亮眼

韓媒批小孩任意闖球場、記者會混亂　棒協致歉說明

韓媒批小孩任意闖球場、記者會混亂　棒協致歉說明

感人！400名勇士員工列隊歡迎K湯回家　柯瑞取消致敬演說原因曝

感人！400名勇士員工列隊歡迎K湯回家　柯瑞取消致敬演說原因曝

陸女童吃橘子被卡住喉嚨　爸急實施哈姆立克法救援

熱門新聞

2025經典賽資格賽確定台北大巨蛋開打！台灣賽程出爐

快訊／1.4億大谷翔平50轟紀念球101揭幕！陳金鋒、張育成出席

日媒超狠打分：台灣只贏澳洲　世界第二竟成12強弱旅？

拒公布先發、記者會混亂　韓媒透露柳仲逸怒了：何必叫我來

大谷翔平再寫神紀錄！　3度勇奪銀棒獎追平鈴木一朗

快訊／12強開幕台韓戰確定完售　台北大巨蛋將滿場應援

讀者回應

﻿

熱門新聞

1WBC資格賽大巨蛋開打！台灣賽程出爐

2快訊／1.4億大谷翔平50轟紀念球101揭幕！

3台灣12強墊底弱隊　日媒超狠評比

4記者會混亂　韓教頭火大：何必叫我來

5大谷翔平再寫神紀錄！　3度勇奪銀棒獎追平鈴木一朗

最新新聞

1柯瑞連下關鍵12分搥胸怒吼！K湯22分

2荷蘭4轟在內24安　20比8提前7局勝波多黎各

3張承中重批　中華男籃歸化沒政策

412強台韓戰　運彩開盤中華隊受讓1.5分

5中華男籃創舉　5球員簽參賽協議

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

陳柏清12強熱身賽兩戰都挨轟　教練團提點大膽攻擊好球帶

陳晨威雙安火燙開路添信心　首戰提防韓國長打

三上悠亞一日限定啦啦隊　大露美背+小蠻腰俏麗應援

【三上悠亞俏麗應援】一日限定職籃啦啦隊大露美背+小蠻腰

象迷湧台中挺兄弟封王！　峮峮透露「還不是引退時候」

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366