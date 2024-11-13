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索托自由市場啟動！本周與藍鳥、紅襪會面

▲索托（Juan Soto）。（圖／達志影像／美聯社）

▲索托（Juan Soto）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

索托（Juan Soto）本周將開始他的自由球員會面，外媒報導，多倫多藍鳥和波士頓紅襪將是首批有機會吸引這位明星外野手的球隊。 根據ESPN的帕桑（Jeff Passan）報導，藍鳥隊將於本周在加州與索托進行首次會面。

此外，紅襪也安排了與這位26歲球員的會面計劃，紐約大都會和紐約洋基則預計稍後也會與索托會談。 多倫多方面據稱相當認真，希望能在小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的身旁再加入另一位明星，尤其是在上個休賽季錯失簽下大谷翔平後。

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藍鳥隊的首要目標是索托，根據《紐約郵報》的海曼（Jon Heyman）報導，他們被視為對抗洋基和大都會的強勁競爭者，而洋基和大都會則仍被認為是簽下索托的熱門球隊。

藍鳥隊在2024年的表現令人失望，以74勝88敗的成績在美聯東區墊底，自2021年以來首次錯過季後賽。藍鳥隊的得分能力不佳，僅排名聯盟第23。 同時，紅襪隊在2024年也因81勝81敗的戰績未能進入季後賽。根據FanGraphs的進攻評分和wRC+數據，紅襪隊在大聯盟排名第11。

據海曼報導，舊金山巨人、洛杉磯道奇，以及另外兩支神秘球隊也對索托表達了興趣。 這位多明尼加外野手在2024年賽季有著出色的表現，預計將獲得棒球史上最具價值的合約之一。他在洋基隊的成績包括打擊率.288、上壘率.419、長打率.569，並擊出41支全壘打，109分打點，以及領先聯盟的128得分。

關鍵字： 索托自由球員多藍鳥紅襪外野手

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