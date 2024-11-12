運動雲

>

洋基教頭將親自會見索托：希望他繼續穿著條紋球衣

▲洋基強打外野手索托。（圖／達志影像／美聯社）

▲索托 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）確認將於2025賽季繼續執掌球隊，並將專注於說服本季頂級自由球員索托（Juan Soto）加入他的團隊。

布恩透露，他將加入由老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）帶領的洋基代表團，下週前往加州會見索托。索托同時也計畫與紐約大都會隊的代表團會面，該團包括大都會老闆科恩（Steve Cohen）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「毫無疑問，胡安在球場上的表現十分出色，」布恩說。上週球隊選擇延長布恩的2025年合約選項。「但同樣重要的是，我對他的個人魅力深感佩服。能夠與他共事，並親自帶領他，是一種榮幸。因此，我下週會親自到場。我真的很希望他能繼續穿著洋基條紋球衣。」

索托年僅26歲，並且擁有強大的打擊能力，使他成為自2000年羅德里奎茲（Alex Rodriguez）以來最受市場矚目的自由球員。外媒推測，他有望獲得超過5億美元的合約，甚至有可能在調整後的年均值和總值上超越大谷翔平的7億美元合約。

根據ESPN消息來源，多倫多藍鳥隊、舊金山巨人隊、洛杉磯道奇隊和費城費城人隊也是索托的潛在落腳點，但大都會與洋基被普遍認為是最有可能的競爭者。 「誰也無法預測最終結果，」布恩說。「我只知道我們會盡力爭取，希望胡安能回來。不過無論結果如何，我相信史坦布瑞納和球隊高層會不遺餘力地讓我們保持強勁競爭力，並打造有望爭冠的隊伍。」

▲洋基總教練布恩（Aaron Boone） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基總教練布恩（Aaron Boone） 。（圖／達志影像／美聯社）

索托在紐約的首個賽季表現出色。去年12月，他和葛里沙姆（Trent Grisham）一起被聖地牙哥教士交易至洋基，並在這個關鍵年裡創下了41支全壘打的生涯新高。此外，他的上壘率僅次於隊友賈吉（Aaron Judge），在OPS、wRC+和fWAR方面也名列前茅。

索托在季後賽的表現同樣出色。在美聯冠軍賽第五戰的第十局，他打出了一記反超三分全壘打，助洋基自2009年以來首次闖入世界大賽。世界大賽中，他繳出16打數5安打、7次保送和1支全壘打的成績，最終道奇在五場比賽中勝出。整個季後賽，索托的打擊率達到.327，並擊出四支全壘打，OPS為1.102。

布恩表示，下週的會面會保持自然流暢，「讓會談順其自然，看看他會提出哪些問題，特別是身為自由球員後可能有的考量。」布恩希望藉由這次會面進一步強調球隊對索托的重視，不僅是作為球員，更是作為個人。

無論索托是否回歸，布恩已確認將於2025年繼續擔任洋基教頭，但他是否會延長合約仍未定。布恩透露，他尚未與球隊討論合約延長的問題，「看看之後會不會有更多對話，」他說。「但無論如何，我很高興能夠繼續帶領這支隊伍。」 布恩也表示，他的教練團隊將「肯定」有一項變動，並可能會有更多調整，但他並未透露具體細節。

關鍵字： 洋基布恩球隊自由球員索托

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

NBA史上首見神紀錄！　籃網連7戰出賽超過30分鐘完美0失誤

NBA史上首見神紀錄！　籃網連7戰出賽超過30分鐘完美0失誤

離開富邦悍將轉戰業餘　于森旭：珍惜在球場日子

離開富邦悍將轉戰業餘　于森旭：珍惜在球場日子

遭控性侵未成年少女 光芒游擊又惹禍！涉持槍衝突遭逮

遭控性侵未成年少女 光芒游擊又惹禍！涉持槍衝突遭逮

咖哩大神變身「終結者」！　勇士柯瑞傷癒歸隊更神了

咖哩大神變身「終結者」！　勇士柯瑞傷癒歸隊更神了

雷霆榜眼生涯2度重傷！骨盆骨折休2個月　NBA 7位主力球星掛傷號

雷霆榜眼生涯2度重傷！骨盆骨折休2個月　NBA 7位主力球星掛傷號

字母哥「埋地雷」惹議　坦圖險受傷還沒哨音氣炸：我可能休6周

字母哥「埋地雷」惹議　坦圖險受傷還沒哨音氣炸：我可能休6周

U19籃球聯盟謝珊珊女力爆發　大安鄒秉育險斷籃球路

U19籃球聯盟謝珊珊女力爆發　大安鄒秉育險斷籃球路

競爭自由市場4大咖　台鋼：有多位符合戰力需求

競爭自由市場4大咖　台鋼：有多位符合戰力需求

觀察古巴還在調整　葉總：正式比賽很會玩球

觀察古巴還在調整　葉總：正式比賽很會玩球

AD傷退預告「全力詹」回歸！　詹皇喊話將扛起湖人

AD傷退預告「全力詹」回歸！　詹皇喊話將扛起湖人

陸女童趴地玩耍遭巨鼠鑽衣　牠全身「趴趴走」從袖口跑出

熱門新聞

NBA史上首見神紀錄！　籃網連7戰出賽超過30分鐘完美0失誤

離開富邦悍將轉戰業餘　于森旭：珍惜在球場日子

遭控性侵未成年少女 光芒游擊又惹禍！涉持槍衝突遭逮

咖哩大神變身「終結者」！　勇士柯瑞傷癒歸隊更神了

雷霆榜眼生涯2度重傷！骨盆骨折休2個月　NBA 7位主力球星掛傷號

字母哥「埋地雷」惹議　坦圖險受傷還沒哨音氣炸：我可能休6周

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA神紀錄　籃網強森連7戰完美0失誤

2離開富邦轉戰業餘　于森旭：珍惜

3光芒游擊又惹禍 涉持槍衝突遭逮捕

4咖哩大神變終結者　傷癒回歸更神

5雷霆榜眼骨盆骨折　NBA 7主力球星掛傷號

最新新聞

1道奇積極鎖定佐佐木朗希 有2優勢！

2日媒率先揭曉：古林睿煬確定加盟火腿

3灌大谷酒？弗拉赫提：他不是第一次喝啦

4洋基教頭將親自會見索托：留下來

5NBA神紀錄　籃網強森連7戰完美0失誤

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

陳柏清12強熱身賽兩戰都挨轟　教練團提點大膽攻擊好球帶

陳晨威雙安火燙開路添信心　首戰提防韓國長打

象迷湧台中挺兄弟封王！　峮峮透露「還不是引退時候」

三上悠亞一日限定啦啦隊　大露美背+小蠻腰俏麗應援

詹子賢封王遊行談FA決定　坦言：想照自己的心走

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

Yuma小王Tommy是98萬網紅 曾搭檔百萬YTR三原｜20241111 ET午間新聞

彰化砂石車一路推撞！女騎士捲車底遭輾慘死　驚悚影片曝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366