洋基教頭將親自會見索托：希望他繼續穿著條紋球衣

▲索托 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）確認將於2025賽季繼續執掌球隊，並將專注於說服本季頂級自由球員索托（Juan Soto）加入他的團隊。

布恩透露，他將加入由老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）帶領的洋基代表團，下週前往加州會見索托。索托同時也計畫與紐約大都會隊的代表團會面，該團包括大都會老闆科恩（Steve Cohen）。

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「毫無疑問，胡安在球場上的表現十分出色，」布恩說。上週球隊選擇延長布恩的2025年合約選項。「但同樣重要的是，我對他的個人魅力深感佩服。能夠與他共事，並親自帶領他，是一種榮幸。因此，我下週會親自到場。我真的很希望他能繼續穿著洋基條紋球衣。」

索托年僅26歲，並且擁有強大的打擊能力，使他成為自2000年羅德里奎茲（Alex Rodriguez）以來最受市場矚目的自由球員。外媒推測，他有望獲得超過5億美元的合約，甚至有可能在調整後的年均值和總值上超越大谷翔平的7億美元合約。

根據ESPN消息來源，多倫多藍鳥隊、舊金山巨人隊、洛杉磯道奇隊和費城費城人隊也是索托的潛在落腳點，但大都會與洋基被普遍認為是最有可能的競爭者。 「誰也無法預測最終結果，」布恩說。「我只知道我們會盡力爭取，希望胡安能回來。不過無論結果如何，我相信史坦布瑞納和球隊高層會不遺餘力地讓我們保持強勁競爭力，並打造有望爭冠的隊伍。」

▲洋基總教練布恩（Aaron Boone） 。（圖／達志影像／美聯社）

索托在紐約的首個賽季表現出色。去年12月，他和葛里沙姆（Trent Grisham）一起被聖地牙哥教士交易至洋基，並在這個關鍵年裡創下了41支全壘打的生涯新高。此外，他的上壘率僅次於隊友賈吉（Aaron Judge），在OPS、wRC+和fWAR方面也名列前茅。

索托在季後賽的表現同樣出色。在美聯冠軍賽第五戰的第十局，他打出了一記反超三分全壘打，助洋基自2009年以來首次闖入世界大賽。世界大賽中，他繳出16打數5安打、7次保送和1支全壘打的成績，最終道奇在五場比賽中勝出。整個季後賽，索托的打擊率達到.327，並擊出四支全壘打，OPS為1.102。

布恩表示，下週的會面會保持自然流暢，「讓會談順其自然，看看他會提出哪些問題，特別是身為自由球員後可能有的考量。」布恩希望藉由這次會面進一步強調球隊對索托的重視，不僅是作為球員，更是作為個人。

無論索托是否回歸，布恩已確認將於2025年繼續擔任洋基教頭，但他是否會延長合約仍未定。布恩透露，他尚未與球隊討論合約延長的問題，「看看之後會不會有更多對話，」他說。「但無論如何，我很高興能夠繼續帶領這支隊伍。」 布恩也表示，他的教練團隊將「肯定」有一項變動，並可能會有更多調整，但他並未透露具體細節。