重光盃少棒16強出爐兩組內戰　少棒球員兒童樂園大怒神玩瘋

▲新北市民安國小球員搭「大怒神」被嚇瘋。（圖／陳重光文教基金會提供）

記者楊舒帆／台北報導

第16屆重光盃全國少棒錦標賽11日完成分組預賽，首度參賽的雲林縣斗南國小雖然3連敗，但在總教練李新國帶領下，球員們獲得寶貴經驗。16強勁旅出爐，有桃園市、台北市內戰精彩可期。

五年級側投孫承蔚首次參加大型賽事，雖然對東園國小的比賽失9分，但表現出不放棄的精神，甚至還完成一記精彩撈球刺殺。賽前一晚，他還和父親一同觀看12強賽熱身賽，雖為了早起提前離場錯過全壘打好戲，但他開心地說，「中華隊贏球就好。」

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賽會傳統的「賽外活動日」安排球員到台北市立兒童新樂園，讓小球員在比賽之餘享受童年時光。球員們從最初的害羞，到後來玩到腿軟，還有人用塑膠球和寶特瓶玩起棒球，展現對這項運動的熱愛。

十六強抽籤結果出爐，挑戰三連霸的桃園市龜山國小將對上同城勁敵中平國小，台北市東園國小與福林國小也將上演「首都內戰」。其他晉級球隊包括：台中市大仁國小、忠孝國小，高雄市壽天國小、中正國小，台南市安慶國小、崇學國小，台東市卑南國小，南投縣新街國小，宜蘭縣三星國小，台北市社子國小，桃園市仁善國小，嘉義縣同仁國小。

▲斗南側投孫承蔚今天完投5局。（圖／陳重光文教基金會提供）