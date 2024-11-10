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尹棟熙開轟！12強韓國5比1擊敗味全龍

▲▼12強韓國隊尹棟熙。（圖／中華棒協提供）

▲▼12強韓國隊尹棟熙。（圖／中華棒協提供）

▲▼12強韓國隊尹棟熙。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽10日官辦熱身賽，韓國隊由尹棟熙開轟，金亨俊清壘進帳3打點，另一位捕手朴東原9局安打也進帳1分，最終以5比1獲勝。

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韓職「怪物新人」金倒永首局就掃出全壘打牆前落地的深遠二壘安打，不過留下殘壘。2局下由尹棟熙轟出陽春砲先馳得點，隨後宋成文再敲二壘安打也進佔三壘，味全龍先發投手郭郁政回穩連解決3人沒有再失分。

味全龍投手郭郁政完成3局先發任務後退場，左投劉昱言登板但投出3保送就由林逸達接替，被第8棒捕手金亨俊掃出左外野深遠二壘安打清壘進帳3分。

本季韓職救援王鄭海英5局上登板，陳思仲掃二壘安打，冉承霖適時安打追加1分，解決1人後，又換上崔智旻，先飆三振在投出保送，再以滾地球化解危機。

選秀第二輪新秀投手李致霖5局下登板，申珉宰擊出內野滾地球內野安打上壘並靠高飛球衝上二壘，回穩以拿手滑球三振第四棒文保景、第五棒尹棟熙。

官辦熱身賽9局採突破僵局制，替補的捕手朴東原適時安打追加1分，最終就以5比1獲勝

韓國投手車輪戰，動用12名投手，任燦圭先發投2局，崔丞鎔、金書賢、劉泳澯、鄭海英、郭道奎、李映河、趙丙炫、蘇衍準、金澤研、朴英賢輪番上陣。

韓國總教練柳仲逸賽前表示，此戰會盡量讓投手群登板，因此捕手也特別換成非主力的金亨俊，讓他藉此能多熟悉牛棚投手的球。

關鍵字： 味全龍韓職新秀投手救援牛棚

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