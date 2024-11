單局10次破發點全部守住　地主邦齊梅斯公開賽如願封王

▲邦齊(Benjamin Bonzi)。(圖/翻攝自X/MoselleOpen)



實習記者胡冠辰/綜合報導

在法國舉行的梅斯公開賽今(10日)凌晨迎來最終決戰,地主28歲好手邦齊(Benjamin Bonzi)以7比6(6)、6比4直落二擊敗英國名將諾里(Cameron Norrie),邦齊奪得生涯首座ATP巡迴賽冠軍,由於是在家鄉取得的,別具意義。

開賽雙方表現穩定,前4局都各自保發成功,隨後諾里率先在第7局破發,不過邦齊馬上在第8局回破;緊接著兩人短兵相接,諾里在第9局邦齊的發球局中一度獲得10個破發點,但邦齊保持韌性全部守住,保發成功。

最終首盤進入搶7,諾里率先以6比5拿到盤點,無奈邦齊更勝一籌,利用優秀的底線回擊挽救盤點,並以一記強勢正拍奪下第一盤。

次盤邦齊維持火熱手感,在自己的發球局中沒有給諾里任何反擊機會,並且利用諾里失誤,在第3局把握該盤唯一一個破發點破發得手,最終就以6比4再下一城奪得冠軍。根據ATP統計的數據,本戰邦齊在網前得分率為62%(13/21),展現精湛球技。

「今年我是從非常遙遠的地方回來的,這是非常艱難的一季,」邦齊在賽後採訪中說道,「我沒有預料到這樣的一週,這樣結束這一年真的太瘋狂了。」

「在決賽對陣諾里非常艱難,他過去參加過很多決賽,並且也贏過,我也有過經驗,但之前兩次都輸了,這場決賽太精彩了,我不斷對自己說去爭取它,這是你的機會。」邦齊最後表示。

Incroyable @BenjaminBonzi was 0-6 in ATP matches in 2024 before qualifying at Metz. Seven wins later he's a champion and back inside the Top-100, rising from 124 to No.78!@MoselleOpen pic.twitter.com/N4V0VvTdvQ