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單局10次破發點全部守住　地主邦齊梅斯公開賽如願封王

▲邦齊（Benjamin Bonzi）。（圖／翻攝自X／MoselleOpen）

▲邦齊（Benjamin Bonzi）。（圖／翻攝自X／MoselleOpen）

實習記者胡冠辰／綜合報導

在法國舉行的梅斯公開賽今（10日）凌晨迎來最終決戰，地主28歲好手邦齊（Benjamin Bonzi）以7比6（6）、6比4直落二擊敗英國名將諾里（Cameron Norrie），邦齊奪得生涯首座ATP巡迴賽冠軍，由於是在家鄉取得的，別具意義。

開賽雙方表現穩定，前4局都各自保發成功，隨後諾里率先在第7局破發，不過邦齊馬上在第8局回破；緊接著兩人短兵相接，諾里在第9局邦齊的發球局中一度獲得10個破發點，但邦齊保持韌性全部守住，保發成功。

最終首盤進入搶7，諾里率先以6比5拿到盤點，無奈邦齊更勝一籌，利用優秀的底線回擊挽救盤點，並以一記強勢正拍奪下第一盤。

次盤邦齊維持火熱手感，在自己的發球局中沒有給諾里任何反擊機會，並且利用諾里失誤，在第3局把握該盤唯一一個破發點破發得手，最終就以6比4再下一城奪得冠軍。根據ATP統計的數據，本戰邦齊在網前得分率為62%（13/21），展現精湛球技。

「今年我是從非常遙遠的地方回來的，這是非常艱難的一季，」邦齊在賽後採訪中說道，「我沒有預料到這樣的一週，這樣結束這一年真的太瘋狂了。」

「在決賽對陣諾里非常艱難，他過去參加過很多決賽，並且也贏過，我也有過經驗，但之前兩次都輸了，這場決賽太精彩了，我不斷對自己說去爭取它，這是你的機會。」邦齊最後表示。

隨著這次奪冠，邦齊成為本賽季第四位從資格賽起步，最終奪冠的選手，繼ASB經典賽的塔比洛（Alejandro Tabilo）、哥多華公開賽的達爾德里（Luciano Darderi）以及同日的塞爾維亞公開賽的沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）之後達成此一紀錄。

關鍵字： ATP梅斯公開邦齊諾里

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