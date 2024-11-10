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224公分溫班亞瑪砍6顆三分、搧7火鍋　締造NBA史上首見數據

記者游郁香／綜合報導

224公分的「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)今(10)日出戰爵士，攻下24分、16籃板和7火鍋，包辦了生涯新高的6顆三分球，成為NBA史上第1位締造此數據的球員，他也是首位多次單場繳出至少20分、15籃板、5火鍋並砍進5顆三分球的人，可惜馬刺終場以110比111飲恨。

▲▼馬刺法國怪物溫班亞瑪。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺溫班亞瑪。（圖／達志影像／美聯社，下同）

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年僅20歲的溫班亞瑪菜鳥季就奪下阻攻王，並入選年度防守第1隊，在最佳防守球員票選中僅次於法國前輩戈貝爾(Rudy Gobert)，除了防守能力出色，他還有著與224公分不符的靈巧身手，飆三分球也難不倒他，他今日在聖城主場面對爵士來犯，單場三分9投6中，命中率達到66.7%。

溫班亞瑪終場締造了NBA史上首見的單場數據，攻下24分、16籃板和7火鍋，並砍進6顆三分球，他也是史上第1個多次繳出至少20分、15籃板、5火鍋並命中5顆三分球的球員。

▲▼馬刺法國怪物溫班亞瑪。（圖／達志影像／美聯社）

美中不足的是，馬刺最終以110比111、1分飲恨。聖城新秀卡塞爾(Stephon Castle)第3次在NBA先發，16投8中飆出生涯新高的23分、3助攻、2籃板和2抄截，包辦3顆三分球；因右腳骨折缺席了7個月，迎來復出首秀的後衛瓦塞爾(Devin Vassell)，此戰從板凳出發打了22分鐘，13投8中拿下21分。

爵士則以主控塞克斯頓(Collin Sexton)得到23分最高；「芬蘭司機」馬卡南(Lauri Markkanen)貢獻20分，他在比賽最後2分44秒摔到了左臀部，在場上躺了幾分鐘後被扶起，起身後明顯跛行，仍繼續留在場上拚戰到最後一刻。

馬刺輸球後，戰績變成4勝6敗，爵士則拿下本季第2勝，2勝7敗依舊在西區敬陪末座。

▲▼馬刺法國怪物溫班亞瑪。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA馬刺溫班亞瑪Victor Wembanyama法國怪物

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