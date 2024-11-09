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佛斯特結束7年台灣旅程 攜家返美展開新生涯

▲佛斯特。（圖／中信兄弟提供）

▲佛斯特。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟隊外籍投手教練佛斯特在個人社群宣布即將離台，結束長達7年的台灣生涯。這位2017年加入黃衫軍的外籍教練，不僅見證球隊二連霸，更是首位舉家來台定居的外籍教練。

佛斯特於2017年11月以客座投手教練身分加入中信兄弟，2019年升任一軍投手教練，協助球隊達成二連霸的輝煌戰績。2020年，他做出一個重大決定，攜家帶眷定居台灣。當時其妻子阿妮莎（Anisha）受訪時曾表示：「他是首位把全家人都帶來台灣的外籍教練，且不只是待一個球季，孩子的童年大部分都在這。」

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▲佛斯特。（圖／記者王真魚攝）

▲佛斯特一家人。（圖／記者王真魚攝）

在兄弟隊二連霸後，佛斯特歷經2次職務調動，先是擔任一軍訓練員，2024年則轉任二軍復建投手教練。據悉，這次離台是基於個人生涯規劃考量，將回到美職發展。

即將搭機返美，佛斯特發文感性告別，「台灣以各種方式永遠地改變了我和我家人的生活。」他特別感謝家人的陪伴與支持，也感謝曾共事的投手群，「偉大的投手造就偉大的投手教練」。對於台灣球迷的熱情，他更是讚嘆：「我無法用言語形容對粉絲的感激之情！你們真的很棒！」

最後，佛斯特表示雖然即將展開人生的下一段旅程，「但不論我身處世界何處，我永遠不會忘記我在台灣的這段特別時光！」

中職經歷

職位 時間範圍
中華職棒中信兄弟隊客座投手教練 2017年11月
中華職棒中信兄弟隊二軍復健投手教練 2018年01月～2018年12月
中華職棒中信兄弟隊投手教練 2019年01月～2019年09月
中華職棒中信兄弟隊二軍投手教練 2019年09月
中華職棒中信兄弟隊投手教練 2020年03月～2023年05月10日
中華職棒中信兄弟隊農場投手總監 2023年05月10日～2023年12月
中華職棒中信兄弟隊訓練員 2023年05月19日～2023年12月
中華職棒中信兄弟隊二軍復健投手教練 2024年01月～

佛斯特感性發言全文：

「我的台灣旅程開始於2017年。台灣以各種方式永遠地改變了我和我家人的生活。七年過去了。明天晚上7點的飛機將帶我回到美國，內心充滿了各種強烈的情緒。我永遠感激那些我有幸與之共事並指導過的人。感謝我的家人，感謝他們在我海外生活的艱難時期始終陪伴我！很多人曾經嘗試過，但你們堅持了下來並使一切變得更好。感謝我的投手團隊！偉大的投手造就偉大的投手教練，我感謝你們所有人！我從未錯過任何一場比賽後的MVP訪問，這些年來我全部都錄了！感謝選擇雇用我的管理層人員。感謝Chou、Budner和Lin選擇我來領導投手團隊。感謝令人難以置信的粉絲們！哇！我無法用言語形容對粉絲的感激之情！你們真的很棒！我會想念你們的能量、支持和奉獻。我的下一段旅程充滿了期待，我期待著開始新的工作。但是，不論我身處世界何處，我永遠不會忘記我在台灣的這段特別時光！感謝大家！」

關鍵字： 佛斯特中信兄弟外籍教練台灣離台

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