看羅素三分遭封阻他氣瘋！　湖人新帥「誇完詹皇怒離場」惹議

Lakers head coach JJ Redick was FURIOUS after D’Angelo Russell’s 3-pointer was blocked last night ????



(via @HoHighlights/ TT)



pic.twitter.com/k1xKHIdhn6 — ClutchPoints (@ClutchPoints) November 7, 2024

記者游郁香/綜合報導

湖人前役在少了當家長人戴維斯(Anthony Davis),僅靠天王詹姆斯(LeBron James)苦撐之下,最終慘輸灰熊17分,近5戰僅拿下1勝,賽後新帥瑞迪克(JJ Redick)誇讚詹皇是全隊打得最努力的球員,質疑其他人不夠拚,隨後他就怒氣沖沖地離開記者會現場,態度引發爭議。

Not even 10 games into the season and JJ Redick is already storming out of postgame press conferences pic.twitter.com/WUsNg3KPY6 — Mark Jackson’s Burner (@casualtakeking) November 7, 2024

湖人開季拉出3連勝後展開客場之旅,包括昨(7)日狂輸灰熊17分在內,5戰吞下4敗,戰績下滑到4勝4敗,進攻核心戴維斯還被足底筋膜炎纏身,不過他有望在明(9)日對七六人一役回歸,他目前的狀態是「可能出賽(Probable)」,上場機率約為75%。

▲湖人新帥瑞迪克。(圖/達志影像/美聯社)

面臨考驗的洛城新帥瑞迪克昨日在場邊暴怒,他看到主控羅素(D'Angelo Russell)第3節出手三分卻遭封阻,坐回位置時,很大力地用椅子撞擊地面,有球迷笑說,「如果JJ現在沒有高血壓問題,到全明星賽時他也會有了,哈哈。」

羅素昨日僅打了22分鐘,創下個人本季新低,他下半場只出賽6分06秒,單場12投4中拿下12分,三分9投僅2中。瑞迪克賽後談到下半場減少羅素的上場時間時直言,「這只是競爭水準、對細節的注意力、我們和他討論過好幾周的一些事情。有時他在這些方面表現得非常好,有時又回到了某些習慣。」

▲湖人新帥瑞迪克、主控羅素。(圖/達志影像/美聯社)

瑞迪克強調,「這不是懲罰。我們只是覺得為了讓我們有機會贏得這場比賽,這是我們想要採取的路線。」

瑞迪克在賽後記者會上心情不佳,他對團隊不夠努力很失望,只有天王詹姆斯的表現獲得他的認可,「我認為詹姆斯今晚打得非常好。這是最突出的地方……他打得很拚。他快要40歲了,依舊是我們陣中最努力的球員,這充分反映他的精神和態度。」

▲湖人新帥瑞迪克。(圖/達志影像/美聯社)

詹姆斯整場鏖戰35分鐘攻下全場最高的39分,但其他隊友表現乏善可陳,努力程度遭到瑞迪克質疑,湖人新帥批評其他子弟兵防守時慢跑、沒有對位,輕易丟掉分數。

在被問到如何解決「詹姆斯比隊友更努力」時,瑞迪克怒氣沖沖直接離場,「我剛剛說了,這是我對他們說的第一件事。」留下現場錯愕的媒體。

轉任球評的塞爾提克傳奇皮爾斯(Paul Pierce)對瑞迪克暴怒離開記者會現場的舉動有些訝異,「我沒認出那個人,明明我跟他在休息室待了好幾年……我從來沒見過他那種態度。」