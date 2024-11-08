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看羅素三分遭封阻他氣瘋！　湖人新帥「誇完詹皇怒離場」惹議

記者游郁香／綜合報導

湖人前役在少了當家長人戴維斯(Anthony Davis)，僅靠天王詹姆斯(LeBron James)苦撐之下，最終慘輸灰熊17分，近5戰僅拿下1勝，賽後新帥瑞迪克(JJ Redick)誇讚詹皇是全隊打得最努力的球員，質疑其他人不夠拚，隨後他就怒氣沖沖地離開記者會現場，態度引發爭議。

湖人開季拉出3連勝後展開客場之旅，包括昨(7)日狂輸灰熊17分在內，5戰吞下4敗，戰績下滑到4勝4敗，進攻核心戴維斯還被足底筋膜炎纏身，不過他有望在明(9)日對七六人一役回歸，他目前的狀態是「可能出賽(Probable)」，上場機率約為75%。

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▲▼湖人新帥瑞迪克、主控羅素。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人新帥瑞迪克。（圖／達志影像／美聯社）

面臨考驗的洛城新帥瑞迪克昨日在場邊暴怒，他看到主控羅素(D'Angelo Russell)第3節出手三分卻遭封阻，坐回位置時，很大力地用椅子撞擊地面，有球迷笑說，「如果JJ現在沒有高血壓問題，到全明星賽時他也會有了，哈哈。」

羅素昨日僅打了22分鐘，創下個人本季新低，他下半場只出賽6分06秒，單場12投4中拿下12分，三分9投僅2中。瑞迪克賽後談到下半場減少羅素的上場時間時直言，「這只是競爭水準、對細節的注意力、我們和他討論過好幾周的一些事情。有時他在這些方面表現得非常好，有時又回到了某些習慣。」

▲▼湖人新帥瑞迪克、主控羅素。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人新帥瑞迪克、主控羅素。（圖／達志影像／美聯社）

瑞迪克強調，「這不是懲罰。我們只是覺得為了讓我們有機會贏得這場比賽，這是我們想要採取的路線。」

瑞迪克在賽後記者會上心情不佳，他對團隊不夠努力很失望，只有天王詹姆斯的表現獲得他的認可，「我認為詹姆斯今晚打得非常好。這是最突出的地方……他打得很拚。他快要40歲了，依舊是我們陣中最努力的球員，這充分反映他的精神和態度。」

▲▼湖人新帥瑞迪克、主控羅素。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人新帥瑞迪克。（圖／達志影像／美聯社）

詹姆斯整場鏖戰35分鐘攻下全場最高的39分，但其他隊友表現乏善可陳，努力程度遭到瑞迪克質疑，湖人新帥批評其他子弟兵防守時慢跑、沒有對位，輕易丟掉分數。

在被問到如何解決「詹姆斯比隊友更努力」時，瑞迪克怒氣沖沖直接離場，「我剛剛說了，這是我對他們說的第一件事。」留下現場錯愕的媒體。

轉任球評的塞爾提克傳奇皮爾斯(Paul Pierce)對瑞迪克暴怒離開記者會現場的舉動有些訝異，「我沒認出那個人，明明我跟他在休息室待了好幾年……我從來沒見過他那種態度。」

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇瑞迪克羅素

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