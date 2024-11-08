詹皓晴爆冷擊退奧運金牌女雙！　睽違9年再闖年終賽4強

▲詹皓晴與俄羅斯搭檔庫德梅托娃 。（圖／詹皓晴提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣網球好手詹皓晴與俄羅斯搭檔庫德梅托娃(Veronika Kudermetova)，今(8)日凌晨出戰WTA年終總決賽最後一場小組賽，強碰巴黎奧運義大利金牌組合艾拉妮(Sara Errani)、保莉妮(Jasmine Paolini)，台俄聯軍上演大逆轉，以3比6、7比6(7比3)、11比9勝出，戰績2勝1敗挺進4強。

詹皓晴過去3次的年終賽之旅，搭檔都是姊姊詹詠然，今年首次與庫德梅托娃合拍參加年終賽，兩人被分在「白組」，前2戰取得1勝1敗，小組賽最終戰對決巴黎奧運金牌組合艾拉妮、保莉妮，贏球的一方就能取得4強門票。

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雙方開賽互破發球局，詹皓晴、庫德梅托娃關鍵第8局被破，以3比6讓出首盤。次盤形成激戰，台俄聯軍展現強大韌性，化解2個賽末點，一路拉鋸到搶七，在2比2後連拿4分，以7比6(7比3)延長戰線。

比賽來到「超級搶10」，詹皓晴、庫德梅托娃延續次盤逆轉氣勢，拉開5比1領先，隨後卻被追成9比9，還好兩人頂住壓力，最終以11比9勝出，在激戰1小時46分鐘後，驚險搶下4強門票。

這是詹皓晴睽違9年再闖年終賽雙打4強，她表示逆轉勝的關鍵是打得更有侵略性，並且兩人不斷溝通、積極移位。台俄聯軍周六凌晨將與今年溫網冠軍得主、捷克西妮亞可娃(Katerina Siniakova)、美國湯森(Taylor Townsend)爭搶決賽資格。