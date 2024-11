歐冠1比4遭里斯本運動狂電　曼城主帥：無話可說

▲曼城主帥瓜迪奧拉(Pep Guardiola)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

歐冠第四輪由葡超榜首里斯本運動主場迎戰英超豪門曼城,里斯本運動靠著主力前鋒哲凱賴什(Viktor Gyökeres)上演帽子戲法的瘋狂表現下,以4比1爆冷轟垮曼城奪下勝利;單場遭狂電3球也讓曼城主帥瓜迪奧拉(Pep Guardiola)心服口服,並表示自己無話可說。

開賽第4分鐘,曼城福登(Phil Foden)把握對方失誤機會,從半場完成抄截後,踢進球隊全場唯一一顆進球,曼城1比0先馳得點取得領先;第38分鐘里斯本運動發動反擊,哲凱賴什接到隊友昆達(Geovany Quenda)的傳球,成功射門得分,雙方在中場休息前戰至1比1平。

下半場第46分鐘,曼城在防守端漏洞百出,里斯本運動靠著流暢進攻發動危險進攻,最終由阿勞霍(Maximiliano Araujo)踢進一記精彩進球,2比1反超。

第48分鐘曼城瓦迪奧爾(Josko Gvardiol)在禁區內推倒特林康(Francisco Trincão),里斯本運動獲得罰球並由哲凱賴什操刀罰進,取得3比1遙遙領先。

