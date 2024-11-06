歐冠1比4遭里斯本運動狂電　曼城主帥：無話可說

▲曼城主帥瓜迪奧拉（Pep Guardiola）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

歐冠第四輪由葡超榜首里斯本運動主場迎戰英超豪門曼城，里斯本運動靠著主力前鋒哲凱賴什（Viktor Gyökeres）上演帽子戲法的瘋狂表現下，以4比1爆冷轟垮曼城奪下勝利；單場遭狂電3球也讓曼城主帥瓜迪奧拉（Pep Guardiola）心服口服，並表示自己無話可說。

???????? Viktor Gyökeres hat-trick for Sporting!



Fantastic performance against Man City making it 5 goals in 4 Champions League games so far. pic.twitter.com/2lFS0Ib6ln [廣告]請繼續往下閱讀... November 5, 2024

開賽第4分鐘，曼城福登（Phil Foden）把握對方失誤機會，從半場完成抄截後，踢進球隊全場唯一一顆進球，曼城1比0先馳得點取得領先；第38分鐘里斯本運動發動反擊，哲凱賴什接到隊友昆達（Geovany Quenda）的傳球，成功射門得分，雙方在中場休息前戰至1比1平。

Viktor Gyökeres is Arsenal’s missing piece pic.twitter.com/2emL9jkBie — Gooner Chris (@ArsenalN7) November 5, 2024

下半場第46分鐘，曼城在防守端漏洞百出，里斯本運動靠著流暢進攻發動危險進攻，最終由阿勞霍（Maximiliano Araujo）踢進一記精彩進球，2比1反超。

第48分鐘曼城瓦迪奧爾（Josko Gvardiol）在禁區內推倒特林康（Francisco Trincão），里斯本運動獲得罰球並由哲凱賴什操刀罰進，取得3比1遙遙領先。

Viktor Gyökeres has scored 23 goals in 17 games this season…this is straight out of FIFA career mode

Deco, you know what to do!!! pic.twitter.com/shcAe5cyKy — KarbeyFCB (@KarbeyFCB) November 5, 2024

第80分鐘曼城防線再次出包，努涅斯（Matheus Nunes）對里斯本運動卡塔莫（Geny Catamo）禁區犯規，哲凱賴什利用單場第二次罰球完成帽子戲法，終場里斯本運動在主場就以4比1戰勝曼城，讓主場觀眾喧囂不已。

「當你以1比4的比分輸掉比賽，真的會無話可說，」曼城主帥瓜迪奧拉表示，「我們上半場表現出色，但進球困難，簡單的傳球也頻頻失誤，下半場我們的情緒穩定性不夠。」