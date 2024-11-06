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詹皓晴女雙「搶10大戰」逆轉勝　還有機會爭年終賽4強

▲詹皓晴與庫德梅托娃在武漢女網賽順利挺進雙打8強。（圖／詹皓晴提供）

▲詹皓晴與庫德梅托娃。（圖／資料照）

記者游郁香／綜合報導

台灣網球好手詹皓晴第4度叩關WTA年終總決賽，搭檔俄羅斯女將庫德梅托娃(Veronika Kudermetova)，今(6)日面對美國組合多海德(Caroline Dolehide)、柯拉芙琪珂(Desirae Krawczyk)，雙方一路激戰到「超級搶10」，台俄組合最終以3比6、6比10、10比7逆轉勝出，保住爭取4強的機會。

詹皓晴過去3次的年終賽之旅，搭檔都是姊姊詹詠然，今年首次與庫德梅托娃合拍參加年終賽，兩人被分在「白組」，小組賽首戰出師不利，以6比7(6比8)、4比6敗給第2種子加拿大布洛夫絲基(Gabriela Dabrowski)、紐西蘭羅莉芙(Erin Routliffe)。

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▲▼詹皓晴與俄羅斯搭檔庫德梅托娃。（圖／翻攝自IG／angelhcchan）

▲詹皓晴與俄羅斯搭檔庫德梅托娃在年終賽逆轉勝。（圖／翻攝自IG／angelhcchan）

台俄組合今日第2戰對上美國組合多海德、柯拉芙琪珂，面臨輸不得的壓力，首盤關鍵第8局被破發，以3比6讓出；好在詹皓晴與庫德梅托娃次盤及時回穩，以6比3扳回一城，將比賽逼入「超級搶10」，台俄組合再次發揮韌性，從1比3連下6分，反以7比3領先，儘管一度被追到7比7，決勝時刻2度破發，最終以10比7逆轉獲勝。

年終賽共有8組選手參賽，分組前2才能晉級4強，詹皓晴和庫德梅托娃在小組賽拿下首勝後，最後一場要碰上同是1勝1敗的義大利奧運金牌組合艾拉妮(Sara Errani)、保莉妮(Jasmine Paolini)，續拚4強門票。

關鍵字： WTA詹皓晴網球年終賽

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