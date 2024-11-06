遊騎兵隊右投艾瓦歐迪自由球員　勇士鎖定優先網羅

▲遊騎兵先發投手艾瓦歐迪（Nathan Eovaldi）。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

遊騎兵隊先發右投艾瓦歐迪（Nathan Eovaldi）拒絕明年的2000萬美元合約，投身自由球員，大聯盟官網報導，根據消息來源，勇士鎖定網羅艾瓦歐迪納。

艾瓦歐迪在拒絕了與遊騎兵隊2025年賽季的2000萬美元合約後成為自由球員。這位34歲的右投手現在可以尋求一份複數年的合約，這份合約的平均年薪很可能至少為2000萬美元。

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「我們預料到了（艾瓦歐迪會拒絕合約），但我們仍將努力希望能讓他回到遊騎兵隊的陣容中，」遊騎兵隊的棒球運營總裁楊恩（Chris Young）週一告訴大聯盟官網。

艾瓦歐迪的合約包括2025年賽季的自動生效選項，這取決於他在2023年及2024年賽季之間是否投滿300局，他則是2年投了54場比賽、314.2局，取得24勝13敗，防禦率為3.72。

他在過去一個賽季出賽29場先發，完成了170.2局投球、防禦率為3.80。他的23.9%的三振率是自2021年以來的最高。

此外，他他職業生涯的12次季後賽先發中取得了9勝1敗，防禦率為2.85。他與塞爾一起幫助2018年紅襪隊奪下世界大賽冠軍，然助遊騎兵隊在2023年贏得世界大賽，獲得了他的第二枚冠軍戒指。

勇士隊明年球季由塞爾、羅培茲（Reynaldo López）和施維倫巴赫（Spencer Schwellenbach）組成先發輪值的核心，王牌投手斯特德（Spencer Strider）在明年賽季初從右肘手術中恢復。

但勇士隊準備簽回弗萊德（Max Fried）和右投莫頓（Charlie Morton）。弗萊德是今年自由球員市場上最頂級的選擇之一，莫頓下週將滿41歲，如果他不退休，他將是勇士隊其他輪值選項之一。