在家看悍將比賽被洗腦　林威助哼出「32撞」神曲旋律

▲▼ 林威助副領隊媒體訪談 。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將今年創下主場觀戰人數紀錄，新任副領隊林威助也注意到了！而且他在觀賽時也留意到應援曲相當洗腦。

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離開兄弟後的一年多，林威助把時間留給家人，他坦言：「聽過很多學長說孩子成長期間都沒有陪伴到，加上母親歷經重大車禍，去年跟家人一起度過的時間很寶貴。」

在家裡以球迷視角看富邦悍將的比賽，林威助透露，「其實有幾位球員實力滿好的，像是受傷的范國宸，還有申皓瑋、姚冠瑋這些球員，還有剛打起來的蔡佳諺，他們狀況都滿不錯的，只是受傷多少影響戰力。」

提到蔡佳諺近期到澳職磨練，林威助也道出期許，「他的優點在於打擊，看轉播時觀察到，他的弱點是守備還要加強，這部分球隊會再磨練他。也是因為對他有期待，才安排讓他去澳洲，希望能磨練一些經驗，為明年作準備。」

談到悍將主場的魅力，林威助表示，「看到球迷進場很踴躍，之後就注意球隊賽事，加油歌也滿洗腦的。這幾年越來越多球迷進場，不管是我們自己主場或大巨蛋，都是很好的現象，希望接下來大巨蛋比賽多一點。」

被問到哪一首比較洗腦？林威助突然哼起歌，「登登～噠噠～噠噠噠噠噠噠！」，正是悍將經典的32撞神曲「Go Stronger」。