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「松坂世代最後一人」　43歲和田毅突然宣布引退

▲和田毅。（圖／截自太平洋聯盟TV）

▲和田毅。（圖／截自太平洋聯盟TV）

記者楊舒帆／綜合報導

福岡軟銀鷹名將43歲和田毅在日本大賽結束兩天後宣布引退，「松坂世代最後一人」也將結束生涯。球團確定原本打算在下季續約，只等待和田本人的回應，但和田選擇引退。

和田於2002年加入大榮隊，職業生涯第一年就拿下14勝，2010年以17勝的成績並列該季最多勝投手。2011年行使海外自由球員權，曾效力金鶯隊和小熊隊。2015年相隔5年重返母隊，作為球隊最年長的左投持續在投手丘上奮鬥。

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在22年的職業生涯中，在日本職棒累積160勝（日美合計165勝）的輝煌戰績。他與同學松坂大輔是摯友，被稱為「松坂世代」最後一位現役戰士，如今也要向投手丘告別了。

過去和田曾在《日刊體育》的獨家專訪中談過「現役引退」的話題，那是在松坂大輔引退的2021年球季結束後。和田當時說：「不只是大輔，這幾年有好幾位同學都宣布引退了。我想他們當然會有遺憾，也會有想投球卻無法投的時候。但最後每個人臉上都露出了盡力完成的表情。我自己的引退會在什麼時候還不知道。可能是今年，也可能是明年。但我不想以『還想繼續打』的方式退役。即使受傷，我也想以『我已經盡力了』的心情來結束棒球生涯。這取決於自己為了比賽投入了多少時間。從現在開始，每年都是如此，我想在覺得『是時候該退役了』的時候，做好不會後悔的準備。」

和田引退記者會將於今天下午5點在水戶PayPay巨蛋舉行。回顧他今年是艱困的一年，雖然被定為主場開幕戰先發投手，但因腳趾起水泡等問題延後出賽。

和田毅本季前三場出賽交出2勝0敗、防禦率2.12的好成績，但之後連續兩場比賽失4分。7月6日下放二軍調整，隨後受左膝傷痛困擾，9月25日重返一軍。以中繼投手身份拿下生涯首次中繼成功，但最後因左腿根部受傷退場，未能入選日本大賽40人名單。

關鍵字： 和田毅福岡軟銀鷹日本職棒引退松坂世代

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