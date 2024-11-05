洋基王牌投手柯爾決定續留　繼續履行剩下4年的合約

▲洋基投手柯爾（Gerrit Cole） 。（圖／路透社）

記者歐建智／綜合報導

根據大聯盟官網記者費恩斯坦（Mark Feinsand）報導，洋基隊的王牌右投手柯爾（Gerrit Cole）已同意留隊，繼續履行他原先選擇跳出的合約，並將與洋基隊繼續討論潛在的延長合約選項。然而，洋基隊尚未對此消息進行證實。

柯爾在2019年12月與洋基隊簽訂的合約中，還剩下4年1.44億美元，這意味著他將繼續與紐約隊合約至2028年。

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美國時間上週六，柯爾選擇跳出剩下的4年合約，洋基隊可以通過在現有合約結束後增加1年3600萬美元來使其無效。

然而，週一的決定基本上將情況恢復到跳出合約前的狀態，柯爾將完成他九年3.24億美元合約的剩餘部分。

柯爾今年球季因投球手肘的神經刺激和水腫，直到6月才在大聯盟出賽。他在例行賽中17場先發，取得8勝5敗的戰績，防禦率為3.41，並在95局中投出99次三振。在這17次先發中，有12次失分在2分以內。

儘管因賽季縮減而比賽數量減少，柯爾在十月的表現如同王牌，包括2次對陣道奇隊的世界大賽先發，在這些比賽中，他在12.2局中只失1分自責分、被8支安打。

然而，柯爾的最後一次出場包括一個失誤，他未能在貝茲（Mookie Betts）打到一壘滾地球，到一壘行補位，這一失誤讓道奇隊單局攻下5分。

「我已經付出了一切，」柯爾當晚說。「我會感到沮喪，就像每次你遭遇一次艱難的失利一樣，並將其作為動力。但一切都已展現出來，沒有更多我可以做的了。」

柯爾6次入選全明星賽，與洋基隊一起累積了59勝2敗的戰績，防禦率為3.12，並在759局中投出了915次三振。