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「默默努力終於被看見」　安打王邱智呈首登頒獎台超緊張　

▲▼ 2024中華職棒頒獎典禮，最佳九人、安打王邱智呈。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 2024中華職棒頒獎典禮，最佳九人、安打王邱智呈。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 2024中華職棒頒獎典禮，最佳九人、安打王邱智呈。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

統一獅外野手邱智呈今年繳出爆炸性成績，出席頒獎典禮讓他相當緊張，能有好表現歸功自己休季期間所付出的努力，也很感謝球團的支持。邱智呈出賽118場，打擊率.326，獲頒最佳九人外野手獎，也將披上中華隊戰袍出征世界12強賽。

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首度獲獎上台讓邱智呈緊張不已，「畢竟是第一次上台領獎要講感言。」他笑說有在手機記下稿子，但更想靠臨場反應表達心情。

回顧今年的突破，邱智呈感觸很深，「默默地一直在努力，終於有了回報。」他提到去年季末的訓練相當辛苦，「不知道明年球季會不會得到機會，所以每天都確實完成訓練課表，現在回頭看那些努力都值得了。」

對於去年曾入圍未獲獎，邱智呈表示這並非他更加努力的原因，「我一直以來都是這樣，不會因為沒拿到獎就特別努力，而是一直在進步的選手。」

最後他特別感謝球團董事長、總經理和教練團，「從第一年選進來到現在給我機會和空間，我很感謝能把握住。」也感謝家人、朋友和球迷的支持，「他們給我很多信心和勇氣，讓我能在場上好好發揮。」

▲▼ 2024中華職棒頒獎典禮，最佳九人、安打王邱智呈。（圖／記者李毓康攝）

▲ 2024中華職棒頒獎典禮，最佳九人、安打王邱智呈。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 統一獅邱智呈最佳九人外野手頒獎典禮世界12強賽

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