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韓系學院風現身頒獎典禮　江坤宇挑戰王勝偉6連霸：順其自然

▲▼2024中華職棒頒獎典禮，游擊金手套獎、最佳九人江坤宇。（圖／記者李毓康攝）

▲江坤宇。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟江坤宇今年再度包辦游擊金手套、最佳十人。其中金手套有望挑戰學長王勝偉6連霸紀錄，他強調順其自然，今年游擊遇強敵張育成、曾子祐，他也樂見良性競爭。談到張育成學長，他表示，「我一直都是把他當作學習目標，和他聊天總是能夠感受滿滿的正能量。」

江坤宇在游擊防區穩定守備受到肯定，以滿分210分成績、完成游擊手金手套5連霸，本季敲出90支安打、2支全壘打、50打點、打擊率2成78，連續4年獲得最佳9人游擊手獎。

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有機會挑戰王勝偉連霸紀錄，江坤宇謙虛表示，一切順其自然，「這些獎項都是審視自己一整年的表現，「一開始身體有傷，還是希望身體健康最重要，明年目標則是希望能超越今年自己，也希望可以保持。」

江坤宇也談到，一直把張育成當作學習目標，「他是我值得學習的好對象，包括場上、心態，和他聊天總是覺得他很樂觀，擁有正能量。」

平鎮學弟曾子祐預料明年也是游擊勁敵，江坤宇直言，「子祐今年是第一年，真的非常棒，高中有一次練習就有注意到他，後來到選秀都有關注，真的是很棒的選手。」

連續5年參加頒獎典禮，江坤宇這次西裝較為低調，他幽默表示，「我這次是學院風，西裝店老闆推薦，本來是有想過穿美美（鄭浩均）去年的風格，但試穿後感覺沒辦法超越，還是選一套正常的。」

江坤宇還算滿意這次的穿搭，開心地說，「韓式學院風，有像李敏鎬嗎？」

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