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兒子帶好運、老婆陪伴低潮　戴培峰雙料獲獎最感謝劉家豪教練

 ▲▼ 2024中華職棒頒獎典禮，捕手金手套獎、最佳九人戴培峰。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 2024中華職棒頒獎典禮，捕手金手套獎、最佳九人戴培峰。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2024中華職棒頒獎典禮，捕手金手套獎、最佳九人戴培峰。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

今年拿下金手套與最佳九人雙料捕手獎的戴培峰，穿著帥氣的深藍色西裝出席頒獎典禮，戴培峰坦言職棒低潮時，特別感謝家人與老婆支持，今年有了兒子也是最大動力。首度獲獎最感謝一路栽培他的捕手教練劉家豪，也想把獎項與他分享喜悅。

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戴培峰坦言，兩座獎項都不容易，意義也很重大，過去表現較佳的是捕手，打擊是進職棒後一直想提升的部分，最佳九人也獲獎代表有走在正確的道路上，也期待能維持穩定。

去年兒子「鉤鉤」出生後，戴培峰多了新手爸爸的身份，他坦言，「人生階段不同，兒子出生更有動力，看到他就想努力一點，或許他也無形中幫助我拿到兩個獎。」生子後帶好運一舉拿下兩座獎，是否在拚第二胎？他笑說，「看緣分。」

談到最想感謝的人，戴培峰透露，最感謝球團、家人和老婆，沒有他們的支持，沒辦法度過低潮，這一路會走得更艱辛。
戴培峰表示，自2022年陪伴他成長的劉家豪教練是另一位貴人，之前有特別跟他分享得獎的消息，他也有點哽咽，過去曾經不夠成熟而穩定，也讓他失望過，告知他得獎消息時，看得出來他很開心，也希望這座獎項能與他分享。

▲▼2024中華職棒頒獎典禮，捕手金手套獎、最佳九人戴培峰。（圖／記者李毓康攝）

▲2024中華職棒頒獎典禮，捕手金手套獎、最佳九人戴培峰。（圖／記者李毓康攝）

 

關鍵字： 運動棒球獎項捕手家庭

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