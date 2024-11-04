湖人中鋒與前女友大吵、吐口水影片流出　NBA重新調查家暴案

BREAKING: A domestic disturbance involving Jaxson Hayes from 2021 is being revisited by the NBA League office after TMZ release new video footage.



Hayes was seen spitting on a woman after she accused him of hitting her.



Thoughts? ???? pic.twitter.com/LWILqk8Xx1 — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) November 3, 2024

記者游郁香／綜合報導

24歲的7呎長人海耶斯(Jaxson Hayes)去年夏天與湖人簽下2年合約，是洛城前場輪替球員之一，他3年前曾因家暴、襲警等罪名遭逮捕，但聯盟並未對他做出任何處分。美國八卦媒體《TMZ》近日曝光一段5分半鐘的影片，內容是海耶斯與前女友爭執還朝對方吐口水，NBA正在重新調查此事件。

海耶斯是2019年首輪第8順位新秀，生涯前4季都披鵜鶘戰袍，去年以2年460萬美元(約1.4億台幣)的價碼加盟湖人，洛城總管佩林卡(Rob Pelinka)對他寄予厚望，期許他像2020年奪冠時的霍華德(Dwight Howard)，保護籃框並執行擋拆。

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▲湖人中鋒海耶斯。（圖／路透，下同）

對於海耶斯2021年曾捲入家暴、襲警事件，佩林卡當時強調，湖人很認真看待且進行全面審核，「我們覺得他承擔了責任，並且在該件事之後成為了一個更好的人。」

海耶斯因為家暴前女友賈莫拉(Sofia Jamora)被判3年緩刑、450小時社區服務和為期1年每周1次的家庭暴力課程，不過NBA並未對他做出任何處分。

時隔3年，美國八卦媒體《TMZ》發布了5分半鐘的監視器畫面，內容是海耶斯與前女友賈莫拉爭執，他似乎將對方從門口拉出來，可以聽到她說，「停下。放開我！」海耶斯則回應，「你X媽的怎麼了？」

兩人被拍到離開住所並繼續在車道上爭吵，賈莫拉激動地說，「我不會再讓你打我了。我X媽的是什麼，沙袋嗎？」不久之後，海耶斯從賈莫拉身邊離開，還回頭朝她吐口水。

因為這段影片流出，NBA決定重啟調查，海耶斯的發言人告訴《ESPN》，「已經有過一次廣泛的調查，我們配合了聯盟的調查，隨著這次調查重新開展，我們將繼續配合。」

海耶斯本人拒絕受訪，湖人教頭瑞迪克(JJ Redick)強調，「顯然我們得知調查已經重新開展，我們將全力配合。但除此之外，我不會再對此事發表任何評論。」