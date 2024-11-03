黑豹旗／穀保四強賽擊敗壽山！挺進冠軍戰第6度交手平鎮

▲穀保家商 。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／台南報導

中信盃黑豹旗3日四強賽，穀保家商與壽山高中交手，穀保從開賽落後1分到6局上反超，一度被追近至1分差，7局上灌進5分大局奠定勝基，最終以9比3獲勝，挺進冠軍戰，將與平鎮高中交手。

壽山高中3局下由張委誠選到保送，當機立斷由游子頤代跑，林秉澤觸身球保送，黃翔靖擊出二壘滾地球，跑者利用對方守備失誤攻下1分，取得1比0領先。

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穀保家商5局上反攻，方紹齊安打開路，劉承佑敲安打推進，葉弘仁擊出高飛犧牲打帶回追平分。饒又語主投3局失1分退場，楊矅丞接替，關鍵5局下本壘攻防戰守住戰局。6局上曾聖恩、許子彥安打串連攻下超前分，反超為以2比1。

隨後古定玄適時安打追加保險分，也將壽山高中先發投手吳祉恩打退場。接替的投手難以抵擋攻勢，黃靖惟敲安打，穀保再下一城，拉開至4比1。

壽山打線6局下面對穀保第三任投手郭宸安，宋翊偉、周侑霖保送攻佔得點圈，吳菖育安打、李俊麟高飛犧牲打各帶1打點，追成3比4。穀保7局上古定玄清壘三壘安打添加3分。黃靖惟、代打崔聖允都敲安打，拉開至9比3。

穀保家商將爭取隊史第4冠，前一次奪冠為2021年，該年中斷平鎮高中連霸之路。過去平鎮高中與穀保家商在黑豹旗冠軍戰交手5次，平鎮4勝1敗佔上風。