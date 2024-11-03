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恩比德怒推記者：別把我過世弟弟掛嘴邊　NBA正在調查衝突事件

記者游郁香／綜合報導

七六人一哥恩比德(Joel Embiid)本季還未登場，就先因一起衝突事件成為「焦點」，他在費城今(3)日慘輸給灰熊後，在休息室動手推了《費城詢問報》專欄作家海斯(Marcus Hayes)的肩膀，他怒嗆對方，「你可以說我很爛，但絕不要把我已故弟弟的名字掛在嘴邊。」NBA已針對此事展開調查。

恩比德持續因「左膝傷病管理」作壁上觀，七六人今日狂輸給灰熊17分，苦吞主場3連敗，戰績下滑到1勝4敗，賽後恩比德與《費城詢問報》的專欄作家海斯爆發衝突。根據《ESPN》記者謝爾本(Ramona Shelburne)的消息，七六人一哥動手推了對方的肩膀，短暫走回自己的衣櫃前面，之後就離開現場。

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▲▼七六人恩比德。（圖／CFP）

▲七六人一哥恩比德。（圖／CFP，下同）

聯盟已對此事展開調查，NBA發言人表示，「我們已經注意到今晚在七六人休息室發生的事件的報導，並且正在調查。」

海斯在專欄文章中提到了恩比德的家人，「恩比德經常提到他兒子亞瑟(Arthur)的出生是他籃球生涯中的一個重大轉折點。他常說，希望自己變得偉大，為那個以他已故弟弟命名的男孩留下成就。他的弟弟在恩比德作為七六人球員的第1年，因為一場車禍不幸去世。」

「然而，要在你的工作中變得偉大，首先你必須出現在工作崗位上，而恩比德在這方面卻恰恰相反。現在已經是他的第11個賽季，他一直處於糟糕的身體狀況。」海斯如此寫道。

▲▼七六人恩比德、馬克西。（圖／CFP）

對海斯在批評自己的文章中，提及自己的兒子和10年前車禍過世的弟弟，恩比德忍無可忍，費城記者紐貝克(Kyle Neubeck)披露，七六人一哥怒嗆海斯，「你可以說我很爛，可以隨意批評我的球技，但絕不要把我已故弟弟的名字掛在嘴邊。」

太陽記者博古特(Gerald Bourguet)直言，「說實話，有不少媒體不應該獲得NBA的採訪證。根據那個人寫的關於恩比德已故弟弟和兒子的文章，他應該屬於這一類。給記者的一個教訓：不要寫或說任何你不會當著球員面說的東西。」

有球迷質疑博古特的評論是在縱容暴力，對此博古特犀利回應，「沒有。但是如果你看了那個人寫的東西，他可能只是被推了一下已經算幸運的了。他確實越界了。」

獨行俠記者湯瑪斯(Landon Thomas)也認為，海斯的文章內容很不妥當，已經是「人身攻擊」。

關鍵字： NBA七六人恩比德

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