NBA賽後衝突！費城一哥恩比德「襲擊」記者　暴怒原因曝

▲七六人一哥恩比德。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

七六人一哥恩比德(Joel Embiid)持續因左膝傷勢缺陣，本季還未能登場，沒想到在費城今(3)日以107比124慘輸灰熊17分，戰績下滑到1勝4敗後，隨隊記者龐皮(Keith Pompey)披露，恩比德在休息室「襲擊」了一名記者，儘管他強調那是一次推擠沒有揮拳，仍引起一片譁然。

費城今夏砸大錢網羅頂尖搖擺人喬治(Paul George)，組成新版3巨頭，他與當家一哥恩比德卻都因膝傷持續作壁上觀，七六人開季至今僅拿下1勝。恩比德日前才公開抱怨，自己多次冒著風險帶傷上陣，卻還是遭到各種批評，沒想到他的沮喪情緒今日進一步「擴大」成他與媒體記者的衝突。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲七六人王牌恩比德 。（圖／達志影像／美聯社）

在七六人今日以107比124慘輸灰熊後，《費城詢問報》記者龐皮披露，「天啊，人們會因為所有錯誤的原因記住這個賽季的七六人，球隊戰績剛剛跌到1勝4敗，而恩比德在休息室裡襲擊了一名記者。」他補充說明，那是一次推擠，恩比德並沒有揮拳。

《ESPN》名記者查拉尼亞(Shams Charania)報導，恩比德與該名記者發生衝突的原因，是因為對方最近寫了一篇文章，內容提到他兒子還有已故的弟弟，讓他感到非常不滿。

根據獨行俠記者湯瑪斯(Landon Thomas)的消息，遭到恩比德推擠的記者是《費城詢問報》的專欄作家海斯(Marcus Hayes)，海斯在一篇關於恩比德缺席比賽的專欄文章中，提到恩比德的兒子和已逝的弟弟，湯瑪斯直言，「這是不合適的，是一種人身攻擊。」