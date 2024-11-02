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曾總讚比預期更好！陳柏清首搭林家正飆6K：美式接球很帥

▲12強熱身賽，中華隊投手陳柏清。（圖／記者林敬旻攝）

▲12強中華隊投手陳柏清。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

中華隊今日與捷克隊進行交流賽，最終2比2戰平。先發投手陳柏清雖在首局遭轟2分砲，但隨後快速回穩，主投3局飆出6次三振。總教練曾豪駒肯定表示，「柏清今天的表現比預期更好，首局過後球路漸入佳境，好球率提升。」

陳柏清賽後對自己的表現感到滿意。他坦言首局的全壘打是失投所致，「當時捕手林家正配的是外角直球，但我不小心丟到內角被打出去，當下確實有點緊張。不過被打後感覺醒了。」

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這是陳柏清第一次與林家正搭配，直言對方引導讓他更有信心，「整場投出6K也是靠著內外角的搭配，成功投到家正所要求的位置。」他也特別提到林家正接球動作具備美式風格，「接球比較帥！」

總教練曾豪駒賽後也稱讚了投手群的表現，「柏清賽前稍微有緊張感，但進入比賽後很快穩住，除了首局的全壘打外，後面好球率提升，製造不少揮空，表現超出預期。」

黃子鵬、林昱珉、陳冠偉及林凱威也相繼登板，成功凍結比分，曾豪駒表示，「每位下場的投手都表現很好，不僅投出好球，也展現了進攻打者的企圖心。像是林昱珉本來就是設定投一局，他的表現符合我們的期待。」

相較於投手的穩定發揮，中華隊的打線在今天顯得較為低迷。對此，曾豪駒指出，「團隊打擊確實不理想，第一輪打者明顯比較緊繃，第二、三輪才逐漸找到節奏。這場比賽對捷克打得很有張力，這對球員來說是好事，能幫助他們儘快進入比賽狀態。雖然最終是平手，但後段比賽已逐漸掌握到節奏。」

關於接下來的打線調整，他也補充道，「打線會根據每場比賽和投手的表現來調整，按部就班調整到最佳狀態。」

關鍵字： 中華隊陳柏清交流賽投手群打線

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