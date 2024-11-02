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瑟文卡重逢吉力吉撈後開轟　坦言一開始沒把握：至少上二壘！

▲12強交流賽，捷克隊去先馳得點。（圖／記者林敬旻攝）

▲12強交流賽，捷克隊先馳得點。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

12強中華隊於2日與捷克隊進行交流賽，兩隊最終以2比2握手言和。捷克隊首局就靠著瑟文卡（Martin Červenka）的一支兩分砲率先取得領先。瑟文卡與味全龍投手吉力吉撈·鞏冠曾在印地安人隊一同效力，賽前兩人特別敘舊，回憶過往隊友情誼。

瑟文卡表示，「很高興能遇見他，聊聊彼此的近況。當時味全龍總教練葉君璋也是印地安人隊的捕手教練，我們經常交流，也請他幫我向葉總問好！另外，張育成和江少慶我也很熟，大家都曾當過隊友。」

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在首局為捷克隊拔得頭籌後，瑟文卡謙虛地提到：「賽前已經做了不少功課，能夠取得領先感到開心。其實我並不確定球會不會飛出去，畢竟大巨蛋的天花板和視線都會影響判斷，因此揮棒後就立刻全力衝刺，至少確保可以上到二壘。」

談及開轟的慶祝儀式，瑟文卡笑著說，「我想年輕選手比較會，我老了不需要了。對我來說，最重要的是幫助球隊取得領先。」

捷克隊在這場比賽中成功守住中華隊攻勢，僅失2分，但瑟文卡坦言台灣打者實力不容小覷。他表示，「雖然比分接近，但我們的表現還是有一些狀況，明天應該會面臨更多挑戰。」

對於這次受邀來台參賽，瑟文卡也表達感謝，「很榮幸能披上國家隊戰袍參加交流賽，希望能繼續打出精彩的比賽。」

關鍵字： 棒球交流賽中華隊捷克隊瑟文卡12強

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