直落二闖巴黎4強成地主最後希望　亨伯特：全力以赴是關鍵

▲法國15號種子亨伯特（Ugo Humbert）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024巴黎大師賽8強，地主法國15號種子亨伯特（Ugo Humbert）在歷經90分鐘的激烈交鋒後，成功以6比2、7比6（4）直落二力退澳洲選手湯普森（Jordan Thompson）；亨伯特成為自2019年辛辛那提的加斯奎特（Richard Gasquet）以後，首位進入大師賽1000等級賽事4強戰的法國人。

HUMBERT C'EST MAGIQUE



Après avoir éliminé Carlos Alcaraz, Ugo Humbert écarte Jordan Thomspon en deux sets et atteint sa première demi-finale en Masters 1000. ????????



Il devient le premier Français à atteindre ce stade au #RolexParisMasters depuis 7 ANS. pic.twitter.com/nDqK9XHFo2 [廣告]請繼續往下閱讀... November 1, 2024

在貝爾西中央球場的這場焦點戰，亨伯特在首盤比賽中狀態火熱，首個破發點便成功掌握取得破發，以3比1領先，隨後擴大至4比1；比賽第8局亨伯特再次抓住良機，在湯普森的發球局中憑藉著精湛接發完成雙破，以6比2拿下第一盤。

次盤戰況更加激烈，湯普森手感回溫後持續在亨伯特的發球局上給予壓力，最終在第11局湯普森取得首次破發，以6比5領先並迎來發球勝盤局（Serving for the set），此時亨伯特右腳不適申請醫療暫停。

在場下接受幾分鐘的治療後，亨伯特重回場上，靠著優秀正手回破湯普森，將第二盤扳至6比6，也讓主場觀眾興奮的高喊助威；在搶七中最終亨伯特以7比4取勝，賽後亨伯特表示，「我真的用心在打球，全力以赴，我想這成為今天的關鍵所在。」

La reaction d’Ugo Humbert après sa première qualification en demi-finales de Masters 1000. ????????



Devant son public au #RolexParisMasters pic.twitter.com/X1IC9VQdqM — Univers Tennis (@UniversTennis) November 1, 2024

闖進4強後的亨伯特是自2019年辛辛那提的加斯奎特以後，首位進入大師賽1000等級賽事4強戰的法國人，放眼巴黎大師賽歷史中則是繼2017年的貝內托（Julien Benneteau）後，再次有地主球員能夠晉級巴黎4強。