運動雲

>

20歲溫班亞瑪第2度締5×5神數據　馬刺波總：他更像外線球員

記者游郁香／綜合報導

馬刺「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)歷經前役對雷霆僅拿6分的低迷表現，隨即在今(1)日「背靠背」作客爵士砍下25分、9籃板、7助攻、5火鍋和5抄截，生涯第2度締造5x5全能數據，成為NBA史上第3位多次繳出5x5的球員，且他僅花76場就完成此壯舉。

224公分的溫班亞瑪前一戰與同為全能長人的雷霆榜眼霍姆格倫(Chet Holmgren)對決，整場僅出手5次拿6分、8籃板和2助攻，外帶3火鍋，這是他職業生涯最糟糕的表現。不過他很快從谷底反彈，今日作客爵士攻下25分、9籃板、7助攻、5火鍋、5抄截，正負值+43創下生涯新高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼馬刺溫班亞瑪。（圖／路透）

▲馬刺溫班亞瑪。（圖／路透，下同）

這是NBA史上第23次單場出現5x5數據(得分、籃板、助攻、抄截、阻攻都至少達到5)，溫班亞瑪這一戰還砍進4顆三分球，他是所有達成5x5的球員中投進最多三分的一位。

自2019年1月1日以來，NBA只出現2次5x5數據，都是由溫班亞瑪所締造，前一次是今年2月24日，「斑馬」對湖人飆出27分、10籃板、8助攻、5抄截和5火鍋，以20歲又50天的年齡，成為NBA史上最年輕締造5×5的球員。

▲▼馬刺溫班亞瑪。（圖／路透）

這位年僅20歲的「法國怪物」也成為繼歐拉朱萬(Hakeem Olajuwon)(6次)以及俄羅斯傳奇「AK47」基里蘭柯(Andrei Kirilenko)(3次)後，史上第3位多次達成5x5數據的球員。

在溫班亞瑪全能表現帶領下，馬刺以106比88大勝爵士。主帥波波維奇(Gregg Popovich)談到愛徒時表示，「他更像一名外線球員，而不是內線球員。我們希望他能做所有的事情，單打、投籃、全方位發揮，但不可能一下子全部做到。」

▲▼馬刺溫班亞瑪。（圖／路透）

關鍵字： NBA馬刺溫班亞瑪Victor Wembanyama法國怪物

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

柯爾解釋為何沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

柯爾解釋為何沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

味全龍洽談克魯茲合約細節　倪福德加入秋訓客座教練

味全龍洽談克魯茲合約細節　倪福德加入秋訓客座教練

弗里曼連6場開轟竟隱藏肋骨斷裂傷勢　與兒子共享冠軍MVP榮耀

弗里曼連6場開轟竟隱藏肋骨斷裂傷勢　與兒子共享冠軍MVP榮耀

中職不滿明年大巨蛋腰斬僅20場　蔡其昌：聯盟的版本至少36場

中職不滿明年大巨蛋腰斬僅20場　蔡其昌：聯盟的版本至少36場

奪冠後談G4搶球事件　貝茲：這是我人生第二次想揍人

奪冠後談G4搶球事件　貝茲：這是我人生第二次想揍人

勇士機會來了？字母哥恐請求交易　美媒曝他偏好兩新東家

勇士機會來了？字母哥恐請求交易　美媒曝他偏好兩新東家

大巨蛋明年例行賽場數僅提供20場　中職呼籲棒球優先

大巨蛋明年例行賽場數僅提供20場　中職呼籲棒球優先

洋基索托身價看齊大谷翔平225億？美媒：WS結束2小時內有8隊接觸

洋基索托身價看齊大谷翔平225億？美媒：WS結束2小時內有8隊接觸

大谷翔平慶功享受噴香檳沒抽過雪茄　A-Rod請他推薦六本木的好店

大谷翔平慶功享受噴香檳沒抽過雪茄　A-Rod請他推薦六本木的好店

中職明年3月29日開打　決議新人落選3次成為自由球員

中職明年3月29日開打　決議新人落選3次成為自由球員

陸網紅「激凸甩豪乳」熱舞　清純系網美遭誤認急喊冤

熱門新聞

柯爾解釋為何沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

味全龍洽談克魯茲合約細節　倪福德加入秋訓客座教練

弗里曼連6場開轟竟隱藏肋骨斷裂傷勢　與兒子共享冠軍MVP榮耀

中職不滿明年大巨蛋腰斬僅20場　蔡其昌：聯盟的版本至少36場

奪冠後談G4搶球事件　貝茲：這是我人生第二次想揍人

勇士機會來了？字母哥恐請求交易　美媒曝他偏好兩新東家

讀者回應

﻿

熱門新聞

1柯爾沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

2味全洽談克魯茲　倪福德秋訓客座

3弗里曼連6場開轟竟藏肋骨斷裂傷勢

4不滿明年大巨蛋僅20場　中職的版本至少36場

5道奇奪冠貝茲談搶球事件：人生第二次想揍人

最新新聞

120歲溫班亞瑪第2度締5×5神數據

2韓職怪物備戰12強　教頭疑惑一件事

3大谷最多！道奇創世界大賽奪冠商品銷售紀錄

4味全龍球團赴日、韓交流

5中職不滿大巨蛋少　體育局籲遠雄

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

絕處逢生！洋基火力大爆發　世界大賽11:4痛宰道奇續命

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

【世界大賽】洋基球迷搶球！干擾 #貝茲 接殺被趕出場

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

邊荷律來台第1年就拋彩帶 突被隊友綑綁...掙脫森77

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366