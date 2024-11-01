20歲溫班亞瑪第2度締5×5神數據　馬刺波總：他更像外線球員

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25 PTS

9 REB

7 AST

5 BLK

5 STL

4 3PM@wemby is just the 3rd player to record multiple '5 x 5' games in their career (since steals and blocks were recorded in 1973-74)! pic.twitter.com/5CUmrlnXfe — NBA (@NBA) November 1, 2024

記者游郁香／綜合報導

馬刺「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)歷經前役對雷霆僅拿6分的低迷表現，隨即在今(1)日「背靠背」作客爵士砍下25分、9籃板、7助攻、5火鍋和5抄截，生涯第2度締造5x5全能數據，成為NBA史上第3位多次繳出5x5的球員，且他僅花76場就完成此壯舉。

224公分的溫班亞瑪前一戰與同為全能長人的雷霆榜眼霍姆格倫(Chet Holmgren)對決，整場僅出手5次拿6分、8籃板和2助攻，外帶3火鍋，這是他職業生涯最糟糕的表現。不過他很快從谷底反彈，今日作客爵士攻下25分、9籃板、7助攻、5火鍋、5抄截，正負值+43創下生涯新高。

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▲馬刺溫班亞瑪。（圖／路透，下同）

這是NBA史上第23次單場出現5x5數據(得分、籃板、助攻、抄截、阻攻都至少達到5)，溫班亞瑪這一戰還砍進4顆三分球，他是所有達成5x5的球員中投進最多三分的一位。

自2019年1月1日以來，NBA只出現2次5x5數據，都是由溫班亞瑪所締造，前一次是今年2月24日，「斑馬」對湖人飆出27分、10籃板、8助攻、5抄截和5火鍋，以20歲又50天的年齡，成為NBA史上最年輕締造5×5的球員。

這位年僅20歲的「法國怪物」也成為繼歐拉朱萬(Hakeem Olajuwon)(6次)以及俄羅斯傳奇「AK47」基里蘭柯(Andrei Kirilenko)(3次)後，史上第3位多次達成5x5數據的球員。

在溫班亞瑪全能表現帶領下，馬刺以106比88大勝爵士。主帥波波維奇(Gregg Popovich)談到愛徒時表示，「他更像一名外線球員，而不是內線球員。我們希望他能做所有的事情，單打、投籃、全方位發揮，但不可能一下子全部做到。」