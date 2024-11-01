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洋基索托身價看齊大谷翔平225億？美媒：WS結束2小時內有8隊接觸

▲索托（Juan Soto）。（圖／索托）

▲索托（Juan Soto）。（圖／索托）

記者楊舒帆／綜合報導

世界大賽結束僅一夜，洋基隊外野手 索托（Juan Soto）的「爭奪戰」已呈白熱化。儘管洋基才10月31日（台灣時間）的世界大賽第五戰中不敵道奇隊結束賽季，但已有8支球隊迅速接觸，據報導可能出現高達7億美元（約新台幣225.4億元）等級的合約。

美國《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）以「索托將創造MLB自由球員合約歷史　瞄準7億美元」為標題發表文章。報導指出，「預計本季自由球員市場最頂級打者索托的新魔術數字將是7億美元（或更高）」。

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該報導進一步透露，「據了解，在洋基隊於世界大賽第五戰落敗後的2小時內，就有8支對他有興趣的球隊主動聯繫。到了1日（台灣時間）早上，這個數字已經增加到11支球隊。」

關於索托的合約，目前流傳的金額為7億美元，這個數字與去年休季從天使隊成為自由球員的大谷翔平與道奇隊簽下的10年合約總額相同，但報導提到，索托的合約形式與大谷不同，應該不會採用將97%薪資延後支付的特殊方式。

26歲的索托去年12月透過2換5的交易從教士隊轉戰洋基。據報導，他的年薪為3100萬美元。在效力大聯盟的7年間，累計201支全壘打、592分打點，4度獲得銀棒獎的強打者。本季出賽157場，繳出打擊率.288、41支全壘打、109分打點、OPS.989的優異成績，與隊友賈吉一起扛起打線中軸，為球隊在美聯東區奪冠貢獻良多。

雖然根據規定，自由球員必須等到世界大賽結束後5天才能與新球隊簽約，但就如同去年的大谷翔平一樣，索托無疑將成為本季自由球員市場最受矚目的焦點人物。

關鍵字： 洋基索托自由球員MLB球隊交易

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