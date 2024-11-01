超萌！大谷翔平生涯首冠愛犬搶鏡　網喊：宿醉的道奇球迷

▲大谷愛犬「彈額頭」特製紀念照。（圖／ESPN/大谷翔平IG）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平加盟道奇後，生涯首次奪得世界大賽冠軍，其愛犬「彈額頭」也獲得版面，MLB官方粉絲團及ESPN墨西哥都特製紀念照，超萌搶鏡引起熱議。「彈額頭」露出眼睛迷濛的表情，讓網友笑稱，「完全就是宿醉的道奇隊球迷」。

在關鍵G5，大谷翔平雖然沒有安打，不過8局平手時因妨礙打擊上壘，為後續貝茲（Mookie Betts）超前分高飛後犧牲打鋪路。他在本季締造史無前例「50轟、50盜」紀錄，以最完美方式畫下句點。

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大谷除了分享與隊友的合照和香檳慶祝照外，還上傳了他與山本由伸在移動巴士上一同高舉世界大賽冠軍獎盃的照片，兩人都展現出充實愉悅的神情。最後兩張則是他的愛犬的照片，這隻連球鞋都印有特殊設計的愛犬，可能也陪同大谷參與了這次的紐約遠征。

即使奪冠後一天，「彈額頭」仍獲得不亞於大谷翔平的關注度。當地媒體「Dodgers Nation」在官方X（前推特）上發文，「大谷翔平在首次奪得世界大賽冠軍後立即帶愛犬出去散步」，特別關注了大谷Instagram中遛狗的照片。另一家當地媒體「Dodger Blue」也幽默地報導：「大谷翔平的貼文當然也包含了狂歡後的『彈額頭』照片」，特別描述了牠一臉睡意的模樣。

此外，外媒「ESPN墨西哥」在Instagram上發文：「讓我們一起看看大谷如何慶祝他首次世界大賽冠軍。棒球、日本和『彈額頭』都在慶祝」。他們甚至特別製作了一張紀念照，照片中大谷和「彈額頭」在世界大賽獎盃前擺姿勢，周圍有許多攝影師在拍攝的場景。

▲大谷翔平IG分享照片。（圖／大谷翔平IG）