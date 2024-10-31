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道奇奪冠　老將哈德森宣布退休：職棒生涯完美謝幕

▲道奇隊牛棚投手哈德森（Daniel Hudson） 。（圖／路透社）

▲道奇隊牛棚投手哈德森（Daniel Hudson） 。（圖／路透社）

記者歐建智／綜合報導

洛杉磯道奇隊今天（台北時間31日）奪得美國大聯盟世界大賽冠軍，陣中牛棚投手哈德森（Daniel Hudson）在奪冠賽後宣布退休，職棒生涯完美謝幕。

在哈德森和道奇隊慶祝他們戰勝洋基隊贏得世界大賽冠軍時，哈德森向《橘郡紀事報》確認了他的退役消息。

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「這是我回來的唯一原因，以最頂峰的狀態離開，」哈德森說。「這正是現在發生的事情。」

哈德森是繼外野手基爾梅爾（Kevin Kiermaier）之後，第2位在2024年賽季宣布退役的道奇老將，基爾梅爾在被交易到道奇之前，宣布這是他的最後一年，他並未出現在道奇的世界大賽名單上。

哈德森在2022年為道奇出戰25場比賽，但在2023年僅出戰3場後，簽下一份小聯盟合約重返球隊。他希望再贏得一次世界大賽冠軍，這是他職業生涯中的第二座冠軍，而他確實做到了。

這位37歲的右投手發揮了重要作用，他在例行賽63局投球、防禦率3.00。哈德森在季後賽前6場比賽中僅失一分，但在世界大賽第4戰1局失4分。

哈德森曾效力7支大聯盟球隊，其中在響尾蛇隊（2010-2016）效力時間最長，職業生涯一開始擔任先發投手，但後來轉為牛棚投手，在國民隊2019年贏得對太空人隊的世界大賽勝利中扮演了關鍵角色。

他在2012年和2013年接受了韌帶置換手術。15年職棒生涯，戰績65勝45敗、防禦率3.47，獲選2011年國家聯盟最佳投手銀棒獎。

關鍵字： MLB棒球

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