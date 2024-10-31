5戰狂轟4發12打點！弗里曼帶傷創造奇蹟奪世界大賽MVP

▲弗里曼（Freddie Freeman ） 。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

道奇世界大賽第5戰7比6上演史上最大逆轉秀奪冠！「自由人」弗里曼（Freddie Freeman）的帶著右腳踝嚴重扭傷進入這次世界大賽，5場比賽敲出4轟，貢獻12分打點，獲選世界大賽MVP。

「弗里曼其實已無需再證明什麼。當然，他渴望繼2021年效力勇士隊後再奪第二冠。」大聯盟官網報導指出，他也想為道奇隊盡一份心力，「畢竟2022年當他的「家鄉隊」勇士另覓一壘手時，正是道奇伸出援手簽下他。」

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考慮到弗利曼在賽季末期嚴重扭傷右腳踝，外界對他的打擊表現期望並不高。不過，他在大聯盟15個球季的表現，早已贏得聯盟的尊重，證明自己是最可靠的打點製造機之一，不但年年入選明星賽，更很可能在生涯結束5年後獲得名人堂的召喚。

但世界大賽是另一種層次的召喚。對少數幸運兒來說，這不僅是贏得戒指的機會，更是成為十月傳奇的舞台。在擊出一支世界大賽史上最戲劇性的全壘打，並延續這史詩級的個人表現後，弗里曼（Frederick Charles Freeman）確實成就了傳奇。

道奇今晚在洋基球場以7-6擊敗紐約洋基，弗里曼是最令人難忘的英雄，世界大賽MVP實至名歸。

弗里曼在第一戰第10局創造世界大賽史上首支再見滿貫全壘打的歷史，他的精彩表現持續不斷。

在僅僅5場比賽中，弗里曼就打下12分打點，追平1960年理查森（Bobby Richardson），並列史上第一。他在世界大賽前4戰連續開轟，與2017年太空人史普林格（George Springer）並列，成為世界大賽單一系列賽連續四戰開轟的球員。

若算上2021年，弗里曼更將個人世界大賽連續開轟紀錄延長至6場，為史上第一人。他在這次世界大賽的打擊三圍是驚人的.300/.364/1.000。