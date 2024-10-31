猛轟44分創轉隊後新高　唐斯率尼克逆轉擊敗熱火奪勝

▲唐斯（Karl-Anthony Towns）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約尼克今天（31日）在客場挑戰邁阿密熱火，先前被灰狼交易到尼克的唐斯（Karl-Anthony Towns）本戰大殺四方狂砍44分、13籃板，率領尼克從13分落後反敗為勝，收下勝利。

上半場主場熱火表現強勢，投籃命中率高達50%，其中射手希洛（Tyler Herro）挹注20分，熱火在上半場結束前以58比52保持領先優勢。

易籃後第三節熱火團隊手感急驟，投籃命中率掉到31.8%，客隊尼克命中率則飆升至57.1%，包括八記三分彈，其中布朗森（Jalen Brunson）與布里吉斯（Mikal Bridges）單節合攻18分，尼克第三節單節打出一波35對22的攻勢，以87比80的優勢進入決勝節；決勝節唐斯單節進帳14分強勢收尾，尼克終場就以9分差踢館成功，收下勝利。

all hands on deck



KAT 44 PTS | 13 REB | 2 AST

Jalen 22 PTS | 9 AST

Mikal 17 PTS | 6 AST | 2 STL

Josh 10 PTS | 14 REB | 6 AST

OG 11 PTS | 3 REB | 2 STL

Deuce 10 PTS | 3 REB | 2 AST pic.twitter.com/KY9QiACAWK — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) October 31, 2024

「我認為唐斯開局打得很好，」尼克主帥席波杜（Tom Thibodeau）賽後說道，「我喜歡球隊創造投籃機會的方式，我們讓唐斯在內線打出狀態，我們的三分出手數也大幅增加，並且有了不錯的節奏，接著我們的防守在下半場開始奏效。」

「這支球隊很有韌性，他們總是能找到贏球的方法，永不放棄，」唐斯最後補充表示，「我們每晚都帶著紐約的精神上場。」