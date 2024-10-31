洋基禁搶球球迷進場 道奇教頭力挺處分！

▲道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洋基球團對於兩名試圖從道奇隊外野手貝茲手中搶奪球的觀眾，已經宣布禁止他們進場觀看第5戰。道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts ）完全認同洋基的作法。

這兩名男子在貝茲於右外野界外區前成功接到飛球後，抓住他的手臂企圖從他手套中奪球。

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羅伯斯在賽前記者會上表示，支持洋基隊的處分，並以帶有諷刺的語氣地說，「他們因自己的行為遭到噓聲，沒有必要出現在這裡，所以放棄了自己的門票。這不是很完美嗎？」這番話引得記者會場一陣笑聲。

儘管這個舉動可能導致球員受傷，羅伯斯表示，「我不這麼認為。如果有選手和我想法一致，那應該是穆奇（貝茲），他在這座球場打過很多比賽。這只是一次不幸的情況，但我很高興能妥善處理。現在我們只需專注於今晚的比賽。」

同樣擔任外野手的T.赫南德茲（Teoscar Hernández）對於球迷抓住球員手臂的行為表示震驚，「我從未見過這種情況。後來從照片和影片中看到，昨晚的事真的有點瘋狂。」

他對於洋基隊的入場禁止處分表示理解，「這裡的球迷知道那種行為是不可能發生的。不過他們確實非常投入，是狂熱的大球迷，熱愛這支球隊。雖然發生這件事令人遺憾，但那兩名球迷應該會一直記得昨天的事。」