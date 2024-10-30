勇士選秀會交易挖到寶　落選前鋒砍21+8建功：一醒來就能投籃

"DROPS THE SLEDGE HAMMER!" ????



Lindy Waters III is puting on a SHOW in The Bay ???? pic.twitter.com/PyHXarxKU9 — NBA on TNT (@NBAonTNT) October 30, 2024

記者游郁香／綜合報導

27歲的沃特斯三世(Lindy Waters III)是2020年落選新秀，過去3季都披雷霆戰袍，今年選秀之夜才透過一筆交易來到勇士，他在首場熱身賽就上演絕殺，儘管開季前3戰總共只上場13分鐘，但他今(30)日把握3位主力缺陣的機會，從板凳殺出砍下21分、8籃板，主帥柯爾(Steve Kerr)給他極高的評價。

Lindy Waters III appreciation post pic.twitter.com/ChvaAY35SM — Golden State Warriors (@warriors) October 30, 2024

勇士新援沃特斯三世在第1場熱身賽就成為「意外英雄」，單場三分7投5中，其中4顆集中在決勝節，包括那記壓哨絕殺三分，吸引了眾人目光，他在季前賽繳出不錯的表現，不過沒能擠進開季的輪替陣容，前3戰合計只出賽13分鐘。

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“I got a strap on me. I just wake up and I can shoot it no matter if I’m playing or not.”



Lindy Waters III on how he keeps his shot looking good despite lack of playing time ???????? pic.twitter.com/6lhLaMirEP — 95.7 The Game (@957thegame) October 30, 2024

沃特斯三世並沒有氣餒，他對自己擁有的一切心存感激，「我不能貪心，無論我是否獲得上場時間，我都不會有壞脾氣。我每天都會是同一個人，我總是面帶微笑、鼓勵我的隊友。無論我的角色是什麼，我都接受。我只想幫助球隊獲勝，『隨時做好準備』是我的心態。」

▲勇士沃特斯三世 。（圖／路透，下同）

這位生涯邁入第4年的前鋒，今日把握住一哥柯瑞(Stephen Curry)、威金斯(Andrew Wiggins)和梅爾頓(De’Anthony Melton)全掛傷號的機會表現，他獲得31分鐘的上場時間，僅次於先發的後場新星波傑姆斯基(Brandin Podziemski)，以13投8中高效攻下21分、8籃板和4助攻，包辦3顆三分球，單場正負值+26高居全場之冠。

此役登上先發的資深射手希爾德(Buddy Hield)賽後特別點名沃特斯三世，「他讓我們活了起來！當機會來臨時，他總是抓住了它。」

主帥柯爾也誇讚，從訓練營第一天起，就知道沃特斯三世很會打球，只是之前沒能給他太多發揮空間，「當他在場上時，比賽節奏流暢。這不僅因為他是出色的射手，還有他不急著出手的耐心，以及他的切入和在防守端的拚搏。」

沃特斯三世對自己的投籃相當有信心，「我一醒來就能投籃，無論我是否上場比賽。」他強調不管自己的名字是否會被叫到，他每天都全力以赴，「我還是同一個人。但能上場並獲勝感覺很好，特別是考慮到我們的開局。我們只是把眼睛從記分板上移開，專注於每一個回合。」