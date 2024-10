勇士選秀會交易挖到寶　落選前鋒砍21+8建功：一醒來就能投籃

記者游郁香/綜合報導

27歲的沃特斯三世(Lindy Waters III)是2020年落選新秀,過去3季都披雷霆戰袍,今年選秀之夜才透過一筆交易來到勇士,他在首場熱身賽就上演絕殺,儘管開季前3戰總共只上場13分鐘,但他今(30)日把握3位主力缺陣的機會,從板凳殺出砍下21分、8籃板,主帥柯爾(Steve Kerr)給他極高的評價。

勇士新援沃特斯三世在第1場熱身賽就成為「意外英雄」,單場三分7投5中,其中4顆集中在決勝節,包括那記壓哨絕殺三分,吸引了眾人目光,他在季前賽繳出不錯的表現,不過沒能擠進開季的輪替陣容,前3戰合計只出賽13分鐘。

“I got a strap on me. I just wake up and I can shoot it no matter if I’m playing or not.”



Lindy Waters III on how he keeps his shot looking good despite lack of playing time ???????? pic.twitter.com/6lhLaMirEP