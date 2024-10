牛棚車輪戰遭洋基攻破　羅伯斯：主戰牛棚都準備好G5隨時待命

▲羅伯斯(Dave Roberts)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

紐約洋基在世界大賽第4戰以11比4擊敗道奇,系列賽免遭橫掃的同時也將戰線延長至第5戰。賽後道奇主帥羅伯斯(Dave Roberts)談到3局下為何不把哈德森(Daniel Hudson)換掉的原因,並表示就算今天輸了,目前球隊還處在3比1領先的好位置,再戰明天。

Dave Roberts reacted to the Dodgers bullpen availability heading into World Series Game 5: “To have 6 guys in your pen feeling good, rested, I feel good about that. And being up 3-1.” Via @MLB pic.twitter.com/cpTsWCmTfw

3局下,當時道奇2比1領先之際決定讓哈德森(Daniel Hudson)面對洋基前段棒次,哈德森本賽季表現起伏不定,儘管他一開始三振掉了重砲索托(Juan Soto),但隨後面對賈吉(Aaron Judge)時投出觸身球,緊接著奇澤姆(Jazz Chisholm Jr)擊出安打、史坦頓(Giancarlo Stanton)選到保送。

道奇當下沒有選擇換投而是讓哈德森續投,哈德森解決瑞佐(Anthony Rizzo)後卻遭沃爾普(Anthony Volpe)轟出致勝滿貫,洋基隊攻下大局。

「我認為第3局就是哈德森的局數,」羅伯斯賽後解釋為何當下不換投,「他當時投了大約20球,後面輪到沃爾普,我不會在第3局就派其他投手來解決沃爾普,他剛剛才製造高飛出局解決瑞佐,這次觸身球和保送都是他不常見的失誤,這是他要面對的局面。」

哈德森自責表示,「第3局的狀況有點像是我自己造成的混亂,一開始我對索托投得很好,但後來一切就脫離了掌控,我投了一顆很糟糕的滑球,沃爾普擺出漂亮的揮棒,把球打了出去。」

#Dodgers Daniel Hudson on giving up the grand slam to Volpe and how they can wash this one and one back and close out tomorrow in Game 5 of the #WorldSeries pic.twitter.com/uv6AQsxSNZ