牛棚車輪戰遭洋基攻破　羅伯斯：主戰牛棚都準備好G5隨時待命

▲羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基在世界大賽第4戰以11比4擊敗道奇，系列賽免遭橫掃的同時也將戰線延長至第5戰。賽後道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）談到3局下為何不把哈德森（Daniel Hudson）換掉的原因，並表示就算今天輸了，目前球隊還處在3比1領先的好位置，再戰明天。

Dave Roberts reacted to the Dodgers bullpen availability heading into World Series Game 5:



“To have 6 guys in your pen feeling good, rested, I feel good about that. And being up 3-1.”



Via @MLB pic.twitter.com/cpTsWCmTfw [廣告]請繼續往下閱讀... October 30, 2024

3局下，當時道奇2比1領先之際決定讓哈德森（Daniel Hudson）面對洋基前段棒次，哈德森本賽季表現起伏不定，儘管他一開始三振掉了重砲索托（Juan Soto），但隨後面對賈吉（Aaron Judge）時投出觸身球，緊接著奇澤姆（Jazz Chisholm Jr）擊出安打、史坦頓（Giancarlo Stanton）選到保送。

道奇當下沒有選擇換投而是讓哈德森續投，哈德森解決瑞佐（Anthony Rizzo）後卻遭沃爾普（Anthony Volpe）轟出致勝滿貫，洋基隊攻下大局。

「我認為第3局就是哈德森的局數，」羅伯斯賽後解釋為何當下不換投，「他當時投了大約20球，後面輪到沃爾普，我不會在第3局就派其他投手來解決沃爾普，他剛剛才製造高飛出局解決瑞佐，這次觸身球和保送都是他不常見的失誤，這是他要面對的局面。」

哈德森自責表示，「第3局的狀況有點像是我自己造成的混亂，一開始我對索托投得很好，但後來一切就脫離了掌控，我投了一顆很糟糕的滑球，沃爾普擺出漂亮的揮棒，把球打了出去。」

#Dodgers Daniel Hudson on giving up the grand slam to Volpe and how they can wash this one and one back and close out tomorrow in Game 5 of the #WorldSeries pic.twitter.com/uv6AQsxSNZ — Michael J. Duarte (@michaeljduarte) October 30, 2024

道奇G5將由弗拉赫提（Jack Flaherty）先發，羅伯斯表示，所有的主戰救援投手都已經準備好隨時待命，如果弗拉赫提在比賽前段出了狀況，道奇將採用主戰牛棚車輪的方式力拼奪冠。

即便洋基真的將系列賽拖到第六戰，道奇隊也能帶著充分休息的其他牛棚回到洛杉磯，再加上山本由伸和布勒（Walker Buehler）可以承擔大部分局數，羅伯斯表示，自己依然信心十足。

「我感覺很棒，」當被問及接下來的投手安排時，羅伯斯說，「重要的是你有誰可以上場，這些人都已經獲得充分休息，他們狀況良好，我們處於一個很好的位置。」