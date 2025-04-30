運動雲

>

明年全明星賽改成「美國隊對世界隊」？NBA總裁證實討論中

記者游郁香／綜合報導

NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）近日證實，聯盟正在討論將2026年NBA全明星賽改為「美國隊對世界隊」的國際對抗賽模式。考量到國際賽事近年來的高人氣，加上明星賽競爭力不足引發外界批評，NBA希望藉此改革點燃球員鬥志，重塑明星賽的觀賞性。

席爾瓦受訪時透露，受到去年巴黎奧運籃球熱潮啟發，聯盟已與球員工會展開討論，「讓NBA球員代表國家或地區出戰，取代過去傳統分隊方式。」

▲▼NBA總裁席爾瓦。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲NBA總裁席爾瓦證實，正與球員工會討論將2026年全明星賽改為國際對抗賽模式。（圖／達志影像／美聯社）

2026年全明星賽將在洛杉磯舉行，場地正是2028年夏季奧運籃球比賽場館Intuit Dome，屆時也將與米蘭-科爾蒂納冬奧撞期，聯盟希望藉由國際競賽概念，打造全球矚目的體育盛事。

在今年明星周末期間，多位國際球員對此新模式表達高度支持。「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）就說，「我超愛這個想法，真的。這會是最有趣、最刺激的賽制，我一定會全力以赴。能和Shai（吉爾吉斯-亞歷山大）、Jokic（約基奇）、Luka（唐西奇）、Wemby（溫班亞瑪）、Towns（唐斯）、Sengun（森根）這些人組隊，對上美國最強球星，真的超級刺激，我肯定超有幹勁！」

▲▼公鹿字母哥安戴托昆波、小崔特。（圖／達志影像／美聯社）

▲字母哥力挺美國隊對世界隊新賽制，認為將激起更大競爭心。（圖／達志影像／美聯社）

「法國怪物」溫班亞瑪也表示，「我很願意參加。這種比賽更有意義，帶著更多榮譽感，也有更多的勝負壓力。」

目前NBA約有4分之1的球員具有國際背景，過去6季MVP皆由國際球星包辦，本季也將由吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）或約基奇（Nikola Jokic）續寫紀錄。不過也有人擔憂，世界隊後段人選（第10至12人）可能實力稍弱，影響到應入選的美國球員名額。

此外，資深記者史坦（Marc Stein）透露，2026年全明星賽可能安排於西岸時間下午開打，提前時段以配合晚間的冬季奧運轉播。

▲金塊約基奇以同手同腳的不科學姿勢，從後場飆進壓哨三分彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA過去6季MVP皆由國際球星包辦，本季也將由吉爾吉斯-亞歷山大或約基奇（右）續寫紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBANBA全明星賽Adam Silver

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

湖人季後賽完蛋了？　NBA歷史1勝3敗「逆轉機率」僅有4.5%

湖人季後賽完蛋了？　NBA歷史1勝3敗「逆轉機率」僅有4.5%

石萬金「投得舒服」感謝火力支援！魔鷹回歸老姿勢開轟

石萬金「投得舒服」感謝火力支援！魔鷹回歸老姿勢開轟

勇士「大場面先生」是他　柯爾：波傑姆斯基像打了10年的沙場老將

勇士「大場面先生」是他　柯爾：波傑姆斯基像打了10年的沙場老將

前3節「動不了」末節變救世主　巴特勒告訴格林：你守住我搶籃板

前3節「動不了」末節變救世主　巴特勒告訴格林：你守住我搶籃板

中信兄弟嚴正聲明護球員　黃韋盛遭辱罵將採取法律途徑

中信兄弟嚴正聲明護球員　黃韋盛遭辱罵將採取法律途徑

悍將25名傷兵重挫戰力！緊急簽回混血投手爾曼羅索普

悍將25名傷兵重挫戰力！緊急簽回混血投手爾曼羅索普

明年全明星賽改成「美國隊對世界隊」？NBA總裁證實討論中

明年全明星賽改成「美國隊對世界隊」？NBA總裁證實討論中

前3節得分掛蛋　高錦瑋末節斯醒拿8分喊「平常心」領勝

前3節得分掛蛋　高錦瑋末節斯醒拿8分喊「平常心」領勝

王柏智驚天一扣、蘇柏凱飆21分　國王BCL資格賽強勢2連勝

王柏智驚天一扣、蘇柏凱飆21分　國王BCL資格賽強勢2連勝

特攻魔術師坦言「力不從心」　林韋翰：已經盡全力防守幫助球隊

特攻魔術師坦言「力不從心」　林韋翰：已經盡全力防守幫助球隊

壽星別錯過！#迪士尼 慶生的6種方法

熱門新聞

湖人季後賽完蛋了？　NBA歷史1勝3敗「逆轉機率」僅有4.5%

石萬金「投得舒服」感謝火力支援！魔鷹回歸老姿勢開轟

勇士「大場面先生」是他　柯爾：波傑姆斯基像打了10年的沙場老將

前3節「動不了」末節變救世主　巴特勒告訴格林：你守住我搶籃板

中信兄弟嚴正聲明護球員　黃韋盛遭辱罵將採取法律途徑

悍將25名傷兵重挫戰力！緊急簽回混血投手爾曼羅索普

讀者回應

﻿

熱門新聞

1湖人完蛋了？　1勝3敗逆轉率僅4.5%

2石萬金投得舒服　魔鷹回歸老姿勢開轟

3勇士大場面先生　波傑姆斯基G4爆砍26分

4巴特勒告訴格林：你守住我搶籃板

5黃韋盛遭辱罵將依法提告

最新新聞

1金塊戈登G4致勝爆扣讓姪兒們好驕傲

2NBA全明星賽改成美國隊對世界隊？

3巴特勒告訴格林：你守住我搶籃板

4王柏智驚天一扣　國王BCL強勢2連勝

5湖人完蛋了？　1勝3敗逆轉率僅4.5%

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366