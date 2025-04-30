明年全明星賽改成「美國隊對世界隊」？NBA總裁證實討論中

Team U.S. vs. Team World as an All-Star showcase?



Adam Silver tells @joevardon that the NBA is considering the possibility.https://t.co/ANrwzYcThy pic.twitter.com/YJWXuAYD1z — The Athletic (@TheAthletic) April 29, 2025

記者游郁香／綜合報導

NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）近日證實，聯盟正在討論將2026年NBA全明星賽改為「美國隊對世界隊」的國際對抗賽模式。考量到國際賽事近年來的高人氣，加上明星賽競爭力不足引發外界批評，NBA希望藉此改革點燃球員鬥志，重塑明星賽的觀賞性。

席爾瓦受訪時透露，受到去年巴黎奧運籃球熱潮啟發，聯盟已與球員工會展開討論，「讓NBA球員代表國家或地區出戰，取代過去傳統分隊方式。」

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▲NBA總裁席爾瓦證實，正與球員工會討論將2026年全明星賽改為國際對抗賽模式。（圖／達志影像／美聯社）

2026年全明星賽將在洛杉磯舉行，場地正是2028年夏季奧運籃球比賽場館Intuit Dome，屆時也將與米蘭-科爾蒂納冬奧撞期，聯盟希望藉由國際競賽概念，打造全球矚目的體育盛事。

在今年明星周末期間，多位國際球員對此新模式表達高度支持。「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）就說，「我超愛這個想法，真的。這會是最有趣、最刺激的賽制，我一定會全力以赴。能和Shai（吉爾吉斯-亞歷山大）、Jokic（約基奇）、Luka（唐西奇）、Wemby（溫班亞瑪）、Towns（唐斯）、Sengun（森根）這些人組隊，對上美國最強球星，真的超級刺激，我肯定超有幹勁！」

▲字母哥力挺美國隊對世界隊新賽制，認為將激起更大競爭心。（圖／達志影像／美聯社）

「法國怪物」溫班亞瑪也表示，「我很願意參加。這種比賽更有意義，帶著更多榮譽感，也有更多的勝負壓力。」

目前NBA約有4分之1的球員具有國際背景，過去6季MVP皆由國際球星包辦，本季也將由吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）或約基奇（Nikola Jokic）續寫紀錄。不過也有人擔憂，世界隊後段人選（第10至12人）可能實力稍弱，影響到應入選的美國球員名額。

此外，資深記者史坦（Marc Stein）透露，2026年全明星賽可能安排於西岸時間下午開打，提前時段以配合晚間的冬季奧運轉播。

▲NBA過去6季MVP皆由國際球星包辦，本季也將由吉爾吉斯-亞歷山大或約基奇（右）續寫紀錄。（圖／達志影像／美聯社）